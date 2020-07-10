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10 июля 22:57
автор: Виктор Шарафудинов

Чемпионка мира прошлого года Ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет

Голландская спортсменка была госпитализирована 29 июня.

Пресс-служба Королевского конькобежного союза Нидерландов сообщила о том, что в 27 лет ушла из жизни чемпионка мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 метров Лара Ван Рейвен.

Во время сборов в Фон Ромео во Франции голландская спортсменка была госпитализирована в связи с обострением аутоиммунного заболевания. За несколько дней в больнице города Перпиньян Лара перенесла несколько операций, которые привели к серьезным осложнениям, включая внутреннее кровотечение. Ван Рейвен была помещена в искусственную кому, но сегодня 10 июля ее сердце остановилось, и врачам не удалось реанимировать спортсменку.

Помимо золота прошлогоднего чемпионата мира в Софии в активе Ван Рейвен серебряная медаль на ЧМ-2018 в Монреале в эстафете на 3000 метров, а также бронза Олимпиады в Пхенчхане на той же дистанции.

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Чемпионка мира прошлого года Ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет
Голландская спортсменка была госпитализирована 29 июня.
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