Просвирнова заняла третье место в многоборье на чемпионате Европы

Россиянка Софья Просвирнова одержала победу в забеге на дистанции 3 000 м на чемпионате Европы в Польше.
Российская спортсменка показала результат 5 минут 37,076 секунды. Второй стала немка Анна Зайдель (5.37,210), третьей - россиянка Екатерина Ефременкова (5.37,561).
Таким образом, в многоборье Просвирнова набрала 53 очка и завоевала бронзовую медаль. Первое место заняла Сюзанне Схютлинг из Нидерландов (102), серебро у Зайдель (55).
Чемпионат Европы
Женщины
3 000 м
1. Софья Просвирнова (Россия) — 5.37,076
2. Анна Зайдель (Германия) — 5.37,210
3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 5.37,561