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24 января 17:39
автор: Юрий Нечаев

Просвирнова заняла третье место в многоборье на чемпионате Европы

Континентальное первенство проходит в Гданьске.

Россиянка Софья Просвирнова одержала победу в забеге на дистанции 3 000 м на чемпионате Европы в Польше.

Российская спортсменка показала результат 5 минут 37,076 секунды. Второй стала немка Анна Зайдель (5.37,210), третьей - россиянка Екатерина Ефременкова (5.37,561).

Таким образом, в многоборье Просвирнова набрала 53 очка и завоевала бронзовую медаль. Первое место заняла Сюзанне Схютлинг из Нидерландов (102), серебро у Зайдель (55).

Чемпионат Европы
Женщины
3 000 м

1. Софья Просвирнова (Россия) — 5.37,076
2. Анна Зайдель (Германия) — 5.37,210
3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 5.37,561

Многоборье
Итог

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 102
2. Анна Зайдель (Германия) — 55
3. Софья Просвирнова (Россия) — 53
4. Екатерина Ефременкова (Россия) — 29...
9. Евгения Захарова (Россия) — 5.

источник: «Советский спорт»
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