Чемпионаты мира по шорт-треку и фигурному катанию пройдут в «пузыре»

Президент Международного союза конькобежцев Ян Дайкема рассказал, каким образом будут проведены ближайшие соревнования организации в период пандемии.

» Мы собираемся использовать опыт проведения соревнований в Херенвене для чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме и для чемпионата мира по шорт-реку в Дордрехте. «Пузырь», систему которого мы использовали на конькобежном спорте, будет применяться и для шорт-трека, и для фигурного катания», - цитирует Дайкема МК-Спорт со ссылкой на Р-Спорт».

Чемпионат мира по конькобежному спорту прошел с 11 по 14 февраля.

Чемпионат мира по шорт-треку должен пройти 5-7 марта в нидерландском городе Дордехте.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти 22-28 марта в шведском Стокгольме.