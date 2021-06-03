Сочи и Коломна примут два чемпионата Европы в 2024 году

В 2024 году Сочи примет европейское первенство по шорт-треку, а подмосковная Коломна - по конькобежному спорту.

Как сообщает пресс-служба ISU, турнир в Сочи пройдет с 12 по 14 января, в Подмосковье - с 5 по 7 января.

Вместе с тем, сало известно, что чемпионат мира по шорт-треку в 2024 году состоится в Роттердаме (Нидерланды) с 15 по 17 марта.

Напомним, Коломна уже принимала первенство континента в 2008 году. В 2015 году турнир проходил в Челябинске.

Сочи также ранее уже был городом-хозяином чемпионата Европы по шорт-треку - в 2016 году. А в 2003 турнир принимал Санкт-Петербург.