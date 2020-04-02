Из лыж в биатлон-3. Кандидаты на переход – Спицов, Мальцев и Червоткин

Напомню, что поводом для этой серии материалов стало решение взять в руки винтовку сильнейшей спринтерши мировых лыж Стины Нильссон из Швеции. Мы с вами уже много чего выяснили. Что перейти в зрелом возрасте из «гладких» гонок в биатлон намного сложнее, чем наоборот. Что научиться нормально стрелять можно в лучшем случае за пару лет, а у Денизе Херрманн на это ушло три-четыре года. И что успех этой немки практически не имеет аналогов в спортивной истории.

Теперь попробуем понять: зачем лыжнику рисковать оставшейся карьерой и тратить такую уйму времени на стрелковые тренировки?

ДЕНЬГИ И ТАМ, И СЯМ – ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЕ

За сезон-2019/20, пусть он и получился слегка обрезанным (последний этап и кусок предпоследнего отменили из-за коронавируса), Херрманн заработала 155 тысяч евро призовых. В лыжах такие деньги ей не светили – ноне потому, что биатлон на порядок богаче, вовсе нет. В этом плане два вида спорта находятся примерно на одном уровне.

Призовые в Кубках мира-2019/20 по лыжам и биатлону в тысячах евро

Биатлон Лыжи За победу в одной личной гонке 15,0 9,4 За победу в зачете многодневки - от 14,2 до 51,9 За победу в общем зачете КМ 28,0 34,7 Суммарный призовой фонд 5366,8 4260,8

Лидеры сезона по призовым в тысячах евро

Биатлон

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 320,8

2. Мартен Фуркад (Франция) – 268,7

3. Доротея Вирер (Италия) – 226,8

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 218,2

5. Тириль Экхофф (Норвегия) – 194,8

…12. Александр Логинов (Россия) – 120,9

Лыжи

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 280,8

2. Александр Большунов (Россия) – 193,2

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 162,2

4. Хайди Венг (Норвегия) – 144,3

5. Пол Голберг (Норвегия) – 113,3

6. Наталья Непряева (Россия) – 103,0

…11. Сергей Устюгов (Россия) – 65,9

Как видите, разница в пользу биатлона не столь велика – примерно 20-25 процентов. Что не помешало Александру Большунову в полтора раза превзойти заработок Александра Логинова и стать безоговорочным лидером российского зимнего сезона по призовым. Год назад, когда оба финишировали вторыми в своих КМ, все было наборот: 174 с лишним тысячи евро у биатлониста против 124 у лыжника.

Из других видов спорта шестизначные суммы годовых гонораров доступны нашим «зимникам» разве что в фигурном катании (хоккей в расчет не берем).Помнится, в сезоне-2018/29 Алина Загитова, выиграв почти все турниры, включая ЧМ, заработала 135 тысяч долларов. И это все равно почти вчетверо меньше биатлонного рекорда (460 900 евро), который прошлой весной установил Йоханнес Бе. Правда, в запасе у фигуристов еще есть ледовые шоу, где тоже неплохо платят. Ну, а главные богатеи спортивной зимы – это горнолыжники. Хотя до миллионной отметки не дотягивают и они.

Если же говорить не о чемпионской элите, а о спортсменах среднего звена, то здесь биатлонные призовые тоже идут где-то вровень с лыжными. В обоих Кубках мира деньги по итогам каждой личной гонки получают по 20 лучших. Финишировал пару раз за уик-энд где-нибудь в конце первого-начале второго десятка, получил две-три тысячи – уже неплохо.

Выходит, что тратить силы и время (в которое тоже надо на что-то жить) на стрелковую науку лыжнику есть смысл только в том случае, если в новом виде спорта его статус окажется на порядок выше, чем в прежнем. У Херрманн, имевшей несколько лыжных медалей, но не выигравшей там ни одной гонки, был зазор куда прибавлять, и она им воспользовалась. А вот, допустим, Большунову расти выше просто некуда. Так что биатлон ему сдался, как рыбе зонтик.

А как же Нильссон, спросите вы? Ей-то оно на кой?

Честно? А шут ее знает. Видимо, просто захотелось – и все тут. Порыв души, каприз художника. Сильно сомневаюсь,что вслед за шведкой в биатлон ломанутся Клэбо, Йохауг и прочие гоночные корифеи. Скорее, Нильссон – это исключение, без которого, как известно, не бывает правил.

КТО ОНИ, «ЛИШНИЕ ЛЮДИ» НАШЕЙ ЛЫЖНОЙ СБОРНОЙ?

Система координат, в общем, понятна. Осваивать биатлон лет в 30 слишком поздно. Пока начнешь попадать в мишень, уже и пенсия подойдет.20-летним не возбраняется, но лучшие из них вряд ли захотят.Они мечтаютсперва реализоваться в гонках и еще не знают, что из этого получится. А нелучшие биатлону с его нынешними скоростями не очень-то нужны, своих тихоходов полно.

Остается серединка. Сильные, но неудовлетворенные лыжники с забуксовавшей в самом разгаре карьерой. Те, кто не всегда попадает в сборную и, следовательно, не так много зарабатывает. Херрманн, напомню, пришла на стрельбище в 27 – и в итоге успела, но еле-еле. Нильссон сейчас 26. Здесь и будем искать.

В женской сборной России выбирать особо не из кого. Наталья Непряева, второй год кряду попадающая в тройку лучших лыжниц мира, – это наш «Большунов в юбке», у нее и так все хорошо. А дальше – провал: за весь сезон никто кроме Непряевой ни разу в десятку не сумел забежать, сплошные «двадцать и тридцать какие-то».

Правда, есть еще Юлия Белорукова с Анастасией Седовой, которые на год уходили в декрет и вот-вот вернутся. Обеим по 25 и обе уже были призерами Олимпиад и ЧМ, но…Какой смысл браться за винтовку, если место в лыжной сборной им практически гарантировано? В КМ-2018/19 Седова заработала 33 тысячи у.е., Белорукова – 41, медали есть и должны быть дальше, чего добра от добра-то искать? Да и не отпустит их Елена Вяльбе, самой нужны.

Зато у мужчин все куда интереснее. Там их целая толпа, на которую мест в сборной хронически не хватает. И при желании в ней можно отыскать потенциальных биатлонистов.

Взять хоть Дениса Спицова, тренирующегося у Бородавко вместе с Большуновым. Герой и трехкратный призер Игр в Пхенчхане ничего не показал на прошлогоднем ЧМ, а в последнем Кубке мира остался без личных подиумов и запомнился разве что по «Тур де Ски», где на финальной горе стал четвертым. Да, Спицова по-прежнему ценят, как эстафетчика, и до Олимпиады-2022 резона уходить ему, пожалуй, нет, но ведь Денису всего 23. Почему бы через пару лет не подумать о биатлоне?

То же самое относится к ровеснику Спицова Алексею Червоткину. А Артему Мальцеву с Ильей Семиковым думать надо прямо сейчас, им по 26. Особенно Мальцеву (Семиков предпочитает классический стиль) с его взрывным финишем. Гонщик-то сильный, из топ-20 общего кубкового зачета, а горбатится за семь тысяч призовых в год. Не полторы, конечно, как у Андрея Собакарева с его двумя дистанционными гонками КМ за сезон, но все равно не сахар.

В общем, варианты налицо. И может статься, что через какое-то время именно русский лыжник первым в истории повторит «прорыв Херрманн» в мужском биатлоне. Не вечно же за всех отдуваться одному Логинову.