Большунов завоевал серебро, Вяльбе недовольна норвежцами, а в Англии уже играют в футбол

БОЛЬШУНОВ СТАЛ ВТОРЫМ В СПРИНТЕ
Спортивный год открыли лыжники. С утра пораньше 1 января в Швейцарии стартовала многодневка «Тур де Ски». Организаторы явно имеют что-то против празднования Нового года, иначе не поставили бы начало женской квалификации в спринте на 9:15 местного времени. Мужчинам дали поспать на час больше – у них все началось в 10:10.
Возможно, по этой причине никто из нашей женской сборной до финала не добрался, чем расстроил главного тренера Елену Вяльбе: «Жалко, что Юлия (Ступак) дальше не пробилась, мне кажется, что тактику выбрала не под забег. Какая-то нерезкая и тяжелая (Наталья) Непряева, вечером с ней еще пообщаюсь». В итоге Ступак сошла в четвертьфинале, Непряева – в полуфинале, а победу одержала шведка Линн Сван.
💥Epic start into the new year with eventful Sprint competitions to open the #tourdeski2021! Linn Svahn puts the 🔨 down and starts into her first Tour de Ski on top of the podium 🎉#fiscrosscountry 📷NordicFocus pic.twitter.com/6cgUW2sZjg— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 1, 2021
Совсем другое дело – у наших лыжников. Из шести финалистов трое представляли Россию, в том числе лидер сезона и действующий победитель «Тур де Ски» Александр Большунов. Он-то и стал лучшим в команде, пропустив вперед только чемпиона мира в спринте итальянца Федерико Пеллегрино. Глеб Ретивых финишировал четвертым, Артем Мальцев – пятым.
Grande Federico Pellegrino 👉from fastest quali time to the top of the podium 🔝Alexander Bolshunov and Richard Jouve both chased the italian 🚀 well throughout the course and are rewarded with rank 2 and 3 💪#fiscrosscountry 📷NordicFocus pic.twitter.com/kbM9YptlaX— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 1, 2021
Уже 2 января у Большунова есть отличный шанс возглавить общий зачет «Тур де Ски» после 15-километрового масс-старта классическим стилем. Начало гонки – 16:45 (мск). У женщин дистанция на пять километров короче и старт в 14:30 (мск).
ВЯЛЬБЕ ЖДЕТ ВОЗВРАЩЕНИЯ НОРВЕГИИ
«Тур де Ски», как известно, проходит без сборной Норвегии, которая после стартового этапа Кубка мира в финской Руке временно отказалась соревноваться из-за угрозы заражения коронавирусом. Вяльбе углядела в этом неуважение по отношению к другим командам.
«Не знаю, можно ли это назвать трусостью, – сказала тренер сборной норвежским журналистам. – Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье и биатлоне, то почему бы не выступать в лыжных гонках? Да, есть опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски».
Вряд ли лидер норвежцев Йоханнес Клэбо отреагировал именно на реплику Вяльбе, но в своем посте, опубликованном накануне заявил, что считает решение правильным.
«Я сильно скучаю по соревнованиям! Очень странно оставаться дома, когда знаешь, что стартует «Тур де Ски». Я до сих пор считаю, что принял правильное решение, и верю, что смогу вернуться более сильным, когда все это закончится», – написал трехкратный олимпийский чемпион.
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А вот спортивный директор норвежской сборной Эспен Бьервиг отвечал уже конкретно Вяльбе: «Во главе угла у нас стоит здоровье лыжников. Мы недостаточно хорошо знаем последствия коронавируса и не хотим рисковать легкими спортсменов, работающих на выносливость».
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ДОГНАЛ «ЛИВЕРПУЛЬ»
Как всегда первыми в году начали играть в футбол в Англии, где ни за что не хотят отказываться от традиции рождественско-новогоднего микса из нескольких туров премьер-лиги, матчей Кубка лиги и Кубка Англии.
Футбольный 2021 год открыли «Эвертон» и «Вест Хэм». Первого и единственного гола пришлось ждать до 86-й минуты, когда чех Томаш Соучек принес победу «молотобойцам».
А следом «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей, победил «Астон Виллу» (2:1) и догнал лидирующий «Ливерпуль». Очередной гол забил португалец Бруну Фернандеш. 2 января в АПЛ пройдут еще четыре матча.
👀 Man Utd go level on points with Liverpool at the top of the #PL pic.twitter.com/gFi3tHWtDR— Premier League (@premierleague) January 1, 2021
РОССИЯ СЫГРАЕТ С ГЕРМАНИЕЙ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ МЧМ
2 января спортивных событий будет гораздо больше, и главными из них станут четвертьфиналы молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне. Когда у нас уже начался 2021 год сборная США в последнем матче группового этапа на удивление легко разобралась со Швецией (4:0) и отправила Россию на второе место группы B. Так команда Игоря Ларионова получила в соперники Германию и ранее начало своего четвертьфинала. Чтобы посмотреть хоккей в исполнении российской «молодежки» теперь не нужно просыпаться в пять утра, а достаточно включить «Первый канал» в 20 часов вечера.
В этом матче точно не сыграет дисквалифицированный Михаил Абрамов, а возможно и получивший травму Егор Чинахов. У немцев тоже будет недокомплект из-за дисквалификации Юстина Фолека.
За день до игры Ларионов публично призвал команду играть в удовольствие и предостерег от недооценки соперника.
«Важно, чтобы они играли как в детстве, чтобы не было давления от мам, пап, друзей, от самих себя. Это игра, и игра должна быть в удовольствие.
Все мы видели, как на Олимпиаде в Корее Германия была на волоске от чемпионства. Мы это учтем, уже говорил ребятам о том, когда в 1976 году легендарная команда проиграла Польше на чемпионате мира 4:6. Недооценки не будет».
В других четвертьфиналах сыграют: Финляндия – Швеция, Канада – Чехия и США – Словакия.
🏒 На молодежном чемпионате мира доиграны матчи группового этапа и начинается самое интересное. Сохраняйте расписание, готовимся болеть за наших 2 января.— Хоккей России (@russiahockey) January 1, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/mATDvo1k25