Большунов завоевал серебро, Вяльбе недовольна норвежцами, а в Англии уже играют в футбол

БОЛЬШУНОВ СТАЛ ВТОРЫМ В СПРИНТЕ

Спортивный год открыли лыжники. С утра пораньше 1 января в Швейцарии стартовала многодневка «Тур де Ски». Организаторы явно имеют что-то против празднования Нового года, иначе не поставили бы начало женской квалификации в спринте на 9:15 местного времени. Мужчинам дали поспать на час больше – у них все началось в 10:10.

Возможно, по этой причине никто из нашей женской сборной до финала не добрался, чем расстроил главного тренера Елену Вяльбе: «Жалко, что Юлия (Ступак) дальше не пробилась, мне кажется, что тактику выбрала не под забег. Какая-то нерезкая и тяжелая (Наталья) Непряева, вечером с ней еще пообщаюсь». В итоге Ступак сошла в четвертьфинале, Непряева – в полуфинале, а победу одержала шведка Линн Сван.

💥Epic start into the new year with eventful Sprint competitions to open the #tourdeski2021! Linn Svahn puts the 🔨 down and starts into her first Tour de Ski on top of the podium 🎉#fiscrosscountry 📷NordicFocus pic.twitter.com/6cgUW2sZjg — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 1, 2021

Совсем другое дело – у наших лыжников. Из шести финалистов трое представляли Россию, в том числе лидер сезона и действующий победитель «Тур де Ски» Александр Большунов. Он-то и стал лучшим в команде, пропустив вперед только чемпиона мира в спринте итальянца Федерико Пеллегрино. Глеб Ретивых финишировал четвертым, Артем Мальцев – пятым.

Grande Federico Pellegrino 👉from fastest quali time to the top of the podium 🔝Alexander Bolshunov and Richard Jouve both chased the italian 🚀 well throughout the course and are rewarded with rank 2 and 3 💪#fiscrosscountry 📷NordicFocus pic.twitter.com/kbM9YptlaX — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 1, 2021

Уже 2 января у Большунова есть отличный шанс возглавить общий зачет «Тур де Ски» после 15-километрового масс-старта классическим стилем. Начало гонки – 16:45 (мск). У женщин дистанция на пять километров короче и старт в 14:30 (мск).

ВЯЛЬБЕ ЖДЕТ ВОЗВРАЩЕНИЯ НОРВЕГИИ

«Тур де Ски», как известно, проходит без сборной Норвегии, которая после стартового этапа Кубка мира в финской Руке временно отказалась соревноваться из-за угрозы заражения коронавирусом. Вяльбе углядела в этом неуважение по отношению к другим командам.

«Не знаю, можно ли это назвать трусостью, – сказала тренер сборной норвежским журналистам. – Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье и биатлоне, то почему бы не выступать в лыжных гонках? Да, есть опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски».

Вряд ли лидер норвежцев Йоханнес Клэбо отреагировал именно на реплику Вяльбе, но в своем посте, опубликованном накануне заявил, что считает решение правильным.

«Я сильно скучаю по соревнованиям! Очень странно оставаться дома, когда знаешь, что стартует «Тур де Ски». Я до сих пор считаю, что принял правильное решение, и верю, что смогу вернуться более сильным, когда все это закончится», – написал трехкратный олимпийский чемпион.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk)

А вот спортивный директор норвежской сборной Эспен Бьервиг отвечал уже конкретно Вяльбе: «Во главе угла у нас стоит здоровье лыжников. Мы недостаточно хорошо знаем последствия коронавируса и не хотим рисковать легкими спортсменов, работающих на выносливость».

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ДОГНАЛ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Эрик Байи после победы над «Астон Виллой». Фото: Faisal HQ

Как всегда первыми в году начали играть в футбол в Англии, где ни за что не хотят отказываться от традиции рождественско-новогоднего микса из нескольких туров премьер-лиги, матчей Кубка лиги и Кубка Англии.

Футбольный 2021 год открыли «Эвертон» и «Вест Хэм». Первого и единственного гола пришлось ждать до 86-й минуты, когда чех Томаш Соучек принес победу «молотобойцам».

А следом «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей, победил «Астон Виллу» (2:1) и догнал лидирующий «Ливерпуль». Очередной гол забил португалец Бруну Фернандеш. 2 января в АПЛ пройдут еще четыре матча.

👀 Man Utd go level on points with Liverpool at the top of the #PL pic.twitter.com/gFi3tHWtDR — Premier League (@premierleague) January 1, 2021

РОССИЯ СЫГРАЕТ С ГЕРМАНИЕЙ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ МЧМ

Игорь Ларионов. Фото: ФХР

2 января спортивных событий будет гораздо больше, и главными из них станут четвертьфиналы молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне. Когда у нас уже начался 2021 год сборная США в последнем матче группового этапа на удивление легко разобралась со Швецией (4:0) и отправила Россию на второе место группы B. Так команда Игоря Ларионова получила в соперники Германию и ранее начало своего четвертьфинала. Чтобы посмотреть хоккей в исполнении российской «молодежки» теперь не нужно просыпаться в пять утра, а достаточно включить «Первый канал» в 20 часов вечера.

В этом матче точно не сыграет дисквалифицированный Михаил Абрамов, а возможно и получивший травму Егор Чинахов. У немцев тоже будет недокомплект из-за дисквалификации Юстина Фолека.

За день до игры Ларионов публично призвал команду играть в удовольствие и предостерег от недооценки соперника.

«Важно, чтобы они играли как в детстве, чтобы не было давления от мам, пап, друзей, от самих себя. Это игра, и игра должна быть в удовольствие.

Все мы видели, как на Олимпиаде в Корее Германия была на волоске от чемпионства. Мы это учтем, уже говорил ребятам о том, когда в 1976 году легендарная команда проиграла Польше на чемпионате мира 4:6. Недооценки не будет».

В других четвертьфиналах сыграют: Финляндия – Швеция, Канада – Чехия и США – Словакия.