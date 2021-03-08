Россия могла выиграть марафон в Оберстдорфе. Даже при сломанной палке Большунова

Оба провели великую гонку, оба заслуживали победы. Хотя Большунов все-таки больше – ведь он опережал Клэбо и на последнем подъеме, и в начале заключительной прямой. В последнее время это никому не удавалось, а значит, дорогого стоит.

В этом-то и заключается соль вчерашнего эпизода. Большунов в Оберстдорфе не успел повторить то, что Мяки сделал в Лахти: наглухо закрыть калитку перед носом у преследователя. Россиянину не хватило каких-то сантиметров, но щель осталась – и норвежец сумел-таки просунуться в нее. Ну, а потом уже все ясно: контакт, треснувшая палка и так далее.

Снова описывать происшедшее в подробностях я не стану, так как уже сделал это накануне. Если кто пропустил – догоняйте здесь . Многие сравнивают два столкновения Большунова: сейчас с Клэбо и с финном Йони Мяки на этапе КМ в Лахти в конце января . Тогда Александр, наоборот, был в роли догоняющего и схлопотал дисквалификацию, как Клэбо в Оберстдорфе. Но Большунова наказали не за борьбу на лыжне, а за то, что он делал потом – бил Мяки палкой и сшибал того с ног за финишной чертой. Если бы не эта вспышка бешенства, никаких наказаний не последовало бы – ведь финн закончил гонку впереди россиянина.

В том числе - из-за достижений российских спортсменов. Когда главное соревнование года достигает кульминации в момент финишной схватки за золото «плечо в плечо» двух лучших атлетов мира и один из этих двоих – наш, с этим ничто не может сравниться. Головокружительные скорости, контактная борьба, фонтан эмоций от слез до ярости, наконец, скандал – такая комбинация не оставит равнодушной даже чугунную чушку. Теперь мы долго еще будем обсуждать эту гонку и спорить о ней – как и люди по всей планете.

Сейчас, когда эмоции схлынули, понимаешь, что это была историческая гонка. Как и чемпионат в целом - он получился поистине захватывающим и, думаю, станет той переломной точкой, которая «выведет из леса» лыжные гонки в России в плане публичности и популярности. Раньше им ставили в пример биатлон с его пресловутой непредсказуемостью, но Оберстдорф предложил нам такое зрелище, что на его фоне недавний «стреляющий» ЧМ в Поклюке кажется сонным царством.

С другой стороны, нарушение норвежца было явно случайным. В этой схватке он запросто мог бы поломать палку и сам. Но раз уж Клэбо находился чуть сзади (опять сантиметры!) вина за столкновение и за его последствия лежит именно на нем, ничего не попишешь.

КАК ПРАВИЛА НЕ МЕНЯЙ, ВЫБИТЫХ ЧЕМПИОНОВ НЕ БЫВАЕТ

Похоже, судейский вердикт был единственно правильным - пусть им и остались недовольны все, включая даже Эмиля Иверсена. Тот вообще угодил в идиотское положение: шел третьим, финишировал вторым, а был объявлен первым. Этакий «бумажный» чемпион, идеальный объект для насмешек на годы вперед. Мне же нравится другое: в кои-то веки FIS решилась наказать норвежца. Одного этого достаточно, чтобы считать мытарства Большунова не напрасными.

Вполне возможно, что серия финишных скандалов с участием Александра подтолкнет FIS к изменениям в правилах. Призывы к этому все чаще звучат с самых разных сторон. Правда, я не очень представляю, какие именно новшества помогут избежать подобных ситуаций. Контактных гонок без аварий не бывает - хоть в лыжах, хоть в коньках, хоть в «Формуле-1». Не запрещать же, в конце концов обгоны, в которых вся суть этих видов спорта.

Жестко развести лыжников на финише по разным коридорам? Так на всех же не хватит, там порой бывает человек по пять. Усилить наказания, чтобы отбить охоту у желающих потолкаться? Сомневаюсь, что Клэбо за вчерашнее заслуживал большего, чем дисквалификация в конкретной гонке. Он и так-то считает, что вообще не сделал ничего предосудительного – и, кстати, многие с ним согласны.

Истерическую болтовню про вариант с двумя золотыми медалями для Большунова и Иверсена мы здесь обсуждать не станем. Это - в аптеку или к врачу. В спортивных гонках побеждает тот, кто финиширует первым, не нарушая правил, и исключений из этого правила нет. Правда, в шорт-треке существует лазейка для несправедливо выбитых а-ля Большунов: там с недавних пор действует система VAR и после просмотра судьи регулярно выводят в следующий раунд пострадавших конькобежцев. Возможно, лыжникам стоит присмотреться к этой практике, хотя их трассы – это вам не ледовые «коробки». Поди закрой марафонскую дистанцию видеокамерами с нескольких ракурсов – разоришься вмиг. И главное, шорт-трековский VAR помогает лишь в предварительных забегах, но не в финальных. Выбитых чемпионов не бывает нигде.

ГДЕ ЖЕ ВЫ, РУССКИЕ ИВЕРСЕНЫ?

Но! Как это ни парадоксально, Россия могла выиграть вчерашний марафон даже несмотря на сломанную палку Большунова. И это не шутка, я серьезно! Нужно было, чтобы на месте Иверсена, когда тот на всех парах летел к финишной черте мимо стреноженного Александра, находился другой наш лыжник. Вот и все.

В этом – едва ли не важнейший итог чемпионата. Да, наши в последний момент лишились из-за травм Сергея Устюгова с Денисом Спицовым. Да, едва успели выздороветь и вернуться в строй Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Да, норвежцы, пропустив большинство этапов Кубка мира, целенаправленно готовились только к ЧМ. Но, так или иначе, в Оберстдорфе они взяли половину медалей, в том числе - три четверти золотых. Весь мир заодно с Россией снова разгромлен.

В четырех мужских личных гонках ЧМ ни один из норвежцев ни разу не выпал из топ-10, хотя они всякий раз имели расширенную квоту из пяти человек. Ни один! У нас же никто кроме Большунова не поднимался выше пятого места и большинство финишировало во втором десятке. Вот и в последний день чемпионата все было так же: Алексей Червоткин - 14-й, Илья Семиков – 15-й, Евгений Белов – 19-й, с проигрышем от двух до трех минут. До середины марафона помаячили в голове пелотона, а потом пропали. Боюсь, в сборную Норвегии их и запасными не очень-то взяли бы.

ШЕСТЬ ГОНОК В ТОП-4 – РЕКОРД ВСЕХ ВРЕМЕН

Вот и приходится Большунову каждый раз бороться с целой скандинавской толпой. Что, кстати, уже шаг вперед: раньше у нас и одного такого лыжника не было. Устюгов иногда взрывался - как на ЧМ-2017, где он взял два золота, - но постоянно держать планку так высоко не мог, не хватало универсализма и мощи. Большунов же пробежал в Оберстдорфе все дистанции до единой и установил уникальный рекорд: ни разу не опустился ниже четвертого места. До него шесть гонок одного ЧМ никому даже в топ-10 не удавалось продержаться.

Так что у Большунова прогресс налицо. Осталось дождаться, когда вокруг нашего «лыжника мечты» появится соответствующая команда. Такая, чтобы ее всерьез можно было сравнивать с норвежской Dream Team Клэбо.

Медальный зачет ЧМ-2021

Страны

Лыжники

Девять российских призеров чемпионата

Золото

Александр Большунов - скиатлон 15+15 км

Серебро

Александр Большунов - масс-старт 50 км, классический стиль

Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов – эстафета 4х10 км

Яна Кирпиченко, Юлия Белорукова-Ступак, Татьяна Сорина-Алешина, Наталья Непряева – эстафета 4х5 км

Бронза

Александр Большунов, Глеб Ретивых – командный спринт 6х1,2 км, свободный стиль

Россия в медальном зачете ЧМ последних лет