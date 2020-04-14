Вяльбе с семьей показала танец под песню группы Little Big (видео) Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вместе со своей семьей станцевала под песню UNO группы Little Big.

«А как проходит ваша самоизоляция?» - подписала глава ФЛГР видеозапись, опубликованную в инстаграм. Ранее Вяльбе сообщила, что тренерский штаб сборной России не претерпит изменений на следующий сезон. Посмотреть эту публикацию в Instagram А как проходит ваша самоизоляция?👯‍♂️👯‍♀️ Публикация от Елена Вяльбе (@elenavalbe) 14 Апр 2020 в 2:56 PDT