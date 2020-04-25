Маркус Крамер: Нахожусь дома в Германии, строю планы тренировок на новый сезон Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, чем занимает во время самоизоляции.

- Я нахожусь у себя дома в Германии, строю планы тренировок на новый сезон и делаю много дел в своем доме. Ситуация в Германии в порядке, мы соблюдаем большое количество правил для обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих, - приводит слова Крамера «РИА Новости».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о тренировочных планах российской национальной команды перед следующим сезоном, а также заявила, что тренерский штаб сборной России не претерпит изменений на следующий сезон.