Елена Вяльбе: Определенности касательно тренировочных планов из-за сложившейся ситуации нет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о тренировочных планах российской национальной команды перед следующим сезоном.

- Определенности касательно тренировочных планов из-за сложившейся ситуации нет. Думаю, что даже до июня не стоит какие-то серьезные планы строить, зная, что санатории, профилактории, отели закрыты до этого срока, - приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Ранее Вяльбе сообщила, что тренерский штаб сборной России не претерпит изменений на следующий сезон.

Накануне глава Федерации лыжных гонок России вместе со своей семьей станцевала под песню UNO группы Little Big (видео).