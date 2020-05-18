Наталья Непряева: Йохауг реально догнать, но пока я не знаю, как Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в лыжных гонках Наталья Непряева пока не знает, как выиграть у норвежки Терезы Йохауг, но считает, что это вполне реально.

- Терезу реально догнать. Все же люди, все тренируются. Но пока я не знаю, как, - цитирует Непряеву «РИА Новости» со ссылкой на «инстаграм» спортсменки.

Ранее Непряева рассказала о том, кому симпатизирует в фигурном катании.

Напомним, что в минувшем сезоне Йохауг стала победительницей общего зачета Кубка мира, российская лыжница заняла третью строчку.