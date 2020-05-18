Наталья Непряева: Йохауг реально догнать, но пока я не знаю, как

- Терезу реально догнать. Все же люди, все тренируются. Но пока я не знаю, как, - цитирует Непряеву «РИА Новости» со ссылкой на «инстаграм» спортсменки.
Ранее Непряева рассказала о том, кому симпатизирует в фигурном катании.
Напомним, что в минувшем сезоне Йохауг стала победительницей общего зачета Кубка мира, российская лыжница заняла третью строчку.
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