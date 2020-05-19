Телеканал «Россия 24» принес извинения лыжнику Устюгову, которого перепутали с биатлонистом

«Наш канал еще в марте первым перешел в режим самоизоляции, в таком масштабном и технологически сложном процессе неизбежны досадные накладки, - заявил ведущий телеканала «Россия 24». - 15 мая в нашем эфире вышел материал о биатлонисте Евгении Устюгове, у которого выявили уникальные генетические особенности. Текст из дома писал корреспондент, который не мог лично контролировать процесс монтажа, материал собирался удаленно. К сожалению, в видеоряд о биатлонисте Устюгове попало изображение двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. От лица сотрудников «России 24» приносим свои извинения Сергею, об успехах которого на лыжных трассах с гордостью рассказываем в наших выпусках. Желаем Сергею Устюгову новых побед».

Напомним, после допущеной телевидением ошибки двкуратный чемпион мира по лыжным гонкам написал в соцсетях: «Накипело! Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок?! Дорогие подписчики, если вы такие же, как наши СМИ, - не различаете наши виды спорта, - ставьте плюс. А редактору программы - большой привет, жду извинений».

Далее конфликт усугубил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, который в комментариях попытался объяснить Сергею Устюгову, что ошибка связана с тем, что биатлон намного популярнее лыж, поэтому не стоит обращать внимания на такую «лажу коллег».