Девушка дня. Анастасия Логинова - сноубордистка и не родственница биатлониста

Она работала менеджером проката в СК «Уктус», и в один прекрасный момент попросила ребят, которые там катались, научить и её… Спустя два года для Анастасии сноуборд уже стал не просто увлечением, а работой.

В 2017-м сноубордистка завоевала золотую медаль на Универсиаде в Алматы.

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