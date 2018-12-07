Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира - Советский спорт
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    • Конькобежный спорт07 декабря 2018 19:30Источник: «Советский спорт»

    Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира

    На проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 метров.

    Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 9,238 секунды. Второе место досталось голландцу Каю Фербая (1.09,921). Третье место у представителя Норвегии Хаварда Лорентцена (1.10,076).

    Отметим, что ранее Кулижников стал победителем этапа на дистанции 500 метров.

    Конькобежный спорт
    Кубок мира
    Третий этап
    Томашов (Польша)
    Мужчины. 1000 метров

    1. Павел Кулижников (Россия) – 1.09,238
    2. Кай Фербай (Голландия) – 1.09,921
    3. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 1.10,076…

    5. Денис Юсков (Россия) – 1.10,509…
    8. Виктор Муштаков (Россия) – 1.10,947…
    12. Виктор Лобас (Россия) – 1.11,263.

    #кулижников павел#Кубок мира по конькобежному спорту
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