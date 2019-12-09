Алексей Кравцов: Решение WADA – это серьезный удар по нашему спорту WADA отстранило Россию от крупных международных турниров на четыре года.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года.

«Вы меня ошарашили, это очень жесткое решение, рассчитывал, что все сложится более положительно, – приводит News.ru слова Кравцова. – Отстранение страны от участия в крупнейших международных соревнованиях – серьезный удар по нашему спорту».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн