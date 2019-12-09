Варвара Барышева – о выступлении под нейтральным флагом: Нужно уважать работу спортсмена Исполком WADA принял решение об отстранении российского спорта от крупных международных турниров на четыре года.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева высказалась о том, как относиться к спортсменам, которые примут решение участвовать в крупных международных турнирах под нейтральным флагом.

«Если выступление в нейтральном статусе будет единственным вариантом, я считаю, здесь должно быть решение за спортсменом – участвовать или нет в Олимпийских играх и других крупных международных стартах, – приводит «Р-Спорт» слова Барышевой. – Думаю, что любой человек, который выражает свое мнение на этот счет, должен иметь уважение к проделанной спортсменом работе».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн