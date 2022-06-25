Положительное всплытие: тренер спасла свою спортсменку

Соло для американки Аниты Альварес чуть не стало бесконечным, как пел Розенбаум. Во время исполнения программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште она внезапно спикировала на дно бассейна. Зрители посчитали это одним из элементов, а вот тренер «звездно-полосатой» команды среагировала мгновенно.

Андреа Фуэнтес, к изумлению публики, вдруг нырнула в бассейн и вытащила свою воспитанницу. Это, без всяких преувеличений, спасло Аните жизнь. К счастью, все обошлось без серьезных последствий.

– У нее была только вода в легких, как только она снова начала дышать, все было в порядке. Казалось, прошел целый час. Я сказала, что что-то не так, кричала спасателям, чтобы они лезли в воду, но они не расслышали или не поняли, что я говорю. Она не дышала, пульс был очень высоким. Я плыла к ней так быстро, как только могла, как будто это финал Олимпиады, – прокомментировала ситуацию Фуэнтес журналистам.

Этот случай не единичный. Год назад на предолимпийской квалификации в Барселоне Альварес упала в обморок от перенапряжения. Учитывая эти обстоятельства, судьи не допустили американку к соревнованиям в группе. Здоровье превыше всего.

– Был момент, когда я по-настоящему испугалась, а теперь мы с ней вместе смеемся. Она потеряла сознание от перенапряжения. Сегодня мы увидели, где находится предел. Это и значит быть спортсменом – мы хотим видеть, где находится предел возможностей человеческого тела. А она из тех, кто любит доводить до предела, – рассказала об особенностях спортсменки ее тренер.

Продолжит ли Анита Альварес карьеру, пока неизвестно, но Андреа Фуэнтес уже вошла в историю своим подвигом. Была бы, конечно, голливудская история, если бы они потом (может спустя годы) вместе что-то выиграли, но тут все зависит от состояния синхронистки.

Желаем ей новых побед и всегда держать голову (и ноги!) над водой.