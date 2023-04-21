«Соревнуйтесь честно». В обезумевшей Америке издеваются над женщинами и спортом

Синхронное плавание – грациозный, полный красоты и эстетики вид на стыке спорта и искусства? Скоро над этими стереотипами останется только смеяться.

В Америке решили, что теперь соревноваться с девушками могут и мужчины. Не в составе смешанных дуэтов, как это принято сейчас, а в соло. То есть мужики будут полноценно (по крайней мере по статусу) соперничать с девушками.

Для этого достаточно лишь идентифицировать себя как женщину.

Что сделали в США

Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам самостоятельно выбирать гендерную категорию в зависимости от их идентичности. Причем участникам соревнований под эгидой USAAS не нужно предоставлять доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства. Таким образом, мужчины-синхронисты смогут участвовать в женских сольных соревнованиях.

– USAAS твёрдо убеждена, что гендерная идентичность, самовыражение и биологические различия не должны быть препятствием к участию спортсмена в деятельности организации. Все атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях честно, безопасно и на равноправной основе без каких-либо предубеждений. Для участия в турнирах спортсменам не нужно предоставлять доказательства прохождения гормональной терапии или хирургического вмешательства, – говорится в заявлении организации на официальном сайте.

Это действительно революционное решение, потому что раньше подобные инициативы ограничивались хотя бы определенным уровнем тестостерона. В июне 2022 года Международная федерация плавания (World Aquatics) уже начинала борьбу с подобными явлениями в спорте и, к примеру, ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях. Они должны были завершить переход к 12 годам, чтобы получить право на участие в турнирах, а их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр.

Школьники-трансгендеры в спорте – норма в США?

Во многом это был ответ как раз на американские новшества. Вспомнить хотя бы историю пловца Уильяма Томаса, который в 2020 году был мужчиной и занимал последние места на соревнованиях внутри страны. Но в какой-то момент он почувствовал себя женщиной, поменял имя на Лиа Томас и принялся выигрывать один заплыв за другим уже среди представительниц прекрасного пола. Порой его преимущество было просто гигантским. Новоиспеченная женщина уже мечтала о победах на Олимпиаде, но в международной федерации проявили адекватность и запретили подобные фокусы.

В Америке же борьба между абсолютным безумием и нормальностью продолжается. Не так давно Палата представителей Конгресса США выдвинула инициативу о запрете на участие в спортивных соревнованиях школьникам-трансгендерам. Казалось бы, что тут может кому-то не понравиться, ведь речь идет о детях, школьниках. Однако президент страны Джо Байден заявил, что наложит вето на решение Конгресса.

– Этот закон означал бы полный запрет для учащихся трансгендеров, даже школьников из начальных классов на выступления в соревнованиях в командах в соответствии с их гендерной идентичностью. Дискриминации не место в наших школах или на наших игровых площадках. Если президенту представят на подпись законопроект, он наложит на него вето, – заявили в Белом доме.

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«США вступили в фазу падения империи»

Ученик-трансгендер в начальной школе – уже эти слова в одном предложении звучат дико. При этом, конечно, не стоит думать, что в США все настолько потеряли рассудок. В социальных сетях в комментариях к новости о мужчинах-синхронистах, которые теперь будут конкурировать с женщинами, люди иронизируют и одновременно ужасаются происходящему.

– Какова цель этого? Почему мы так усердно обслуживаем такой небольшой процент населения? – написал пользователь Presidential Candidate.

– Шаг к тому, чтобы нормализовать педофилию, – отметил Sebastian Jack.

– США вступили в фазу Калигулы падения своей империи, – заявил Joy Gaffney.

Другое дело, что решать все равно будут не обычные люди, а спортивные и другие чиновники в Америке. А они, похоже, готовы идти в своем безумии до самого конца.