Крик души русской чемпионки. Из-за бюста 4-го размера не видят ее медали

Мария Шарапова. Юлия Ефимова. Алина Загитова. Этот список можно продолжать бесконечно. При упоминании этих имён среднестатистическому болельщику в первую очередь всё-таки приходят на ум фотографии спортсменок в шикарных платьях, участие в мероприятиях, лишь косвенно связанных со спортом, «отчёты» с отдыха на шикарных пляжах.

Соцсеть Юлии Ефимовой

О богатой коллекции наград с соревнований высочайшего уровня — Олимпийских игр и чемпионатов мира — многие вспоминают как бы «к слову». На самом деле, мало кому из спортсменок это нравится.

Да, тяжела ноша красивой девушки в наших спортивных селениях. Варвара Субботина – олицетворение именно того, что называется успех и красота в одном флаконе, когда бесконечные звания в синхронном плаванье не дают поводов разговаривать и обсуждать исключительно эту веху ее жизни. Мужчины не дают прохода, заглядываясь на прекрасные формы, а женщины, как принято, проявляют зависть.

РИА Новости

Варвара - четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию в соло, дуэте и групповых упражнениях. Весомо, мощно и на десятилетия вперед жизнеутверждающе, что не внешности и телесные данные берут города и страны, а именно упертость и талант.

Но как же сделать так, чтобы за внешним фактором обратить внимание на ее достижения. Пока что универсальной формулы нет. Нашей героине приелось такое отношение, и она буквально плачет о том, что ей нужно признание именно на профессиональном поприще.

Соцсеть Варвары Субботиной

«Немного задевает такое отношение, - рассказала Субботина в интервью РИА Новости. - Хочется, чтобы в первую очередь оценивали достижения, а уж во вторую - внешность. Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась.

Сейчас заметно сбавила активность в социальных сетях. И устала, и надоел негатив, который часто выплескивают подписчики. Хотя соглашусь: сегодня социальные сети - неотъемлемая часть нашей жизни, нужно присутствовать в них”, - добавила красавица.

Соцсеть Варвары Субботиной

Все мы помним историю румынской теннисистки Симоны Халеп, которой из-за тяжести ноши большого бюста, создающего проблемы в самой игре, а также из-за бесконечного внимания именно к этой части ее тела, пришлось сделать операцию по уменьшению груди. Надеемся, что Варваре не понадобятся такие радикальные меры, чтобы люди, наконец, рассмотрели ее спортивные результаты.