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Немец отнял у России уникальный рекорд. Русский спорт вновь несет потери

Вслед за нашими парнями золото в синхронном плавании взял европеец.
Немец отнял у России уникальный рекорд. Русский спорт вновь несет потери
24 июня 2023 15:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: Getty Images

В синхронном плавании произошла самая настоящая революция, начиная с 2023 года мужчины могут выступать в групповых упражнениях. Значит, в Париже мы сможем наблюдать за чем-то новым. Для сборной России это здорово, но есть одно но, чтобы Россия участвовала в Олимпийских играх.

Мы привыкли, что мужчины есть в балете, в фигурном катании, они есть даже в художественной гимнастике (Италия), а женщины есть в боксе, борьбе. Всегда находится свой зритель! Теперь можно и нужно привыкнуть к мужскому синхронному плаванию, в России смешанные дуэты пользуются огромной популярностью и очень быстро развиваются. В смешанных дуэтах гораздо больше простора для творчества в составлении выступательных программ, гораздо гармоничнее любовь могут отыграть мужчина и женщина.

Источник фото: Getty Images

Синхронное плавание - тяжелейший вид спорта, где необходимо задерживать дыхание на длительное время и выполнять сложнейшие элементы под водой. Изнурительные тренировки по 8 часов каждый день. Именно в нашей стране смешанные дуэты впервые выступили на чемпионате мира в Казани в 2015. С того года наша микст-пара каждый год брала золото!

Источник фото: пресс-служба сборной Германии по водным видам спорта

Теперь отличилась сборная Германии. Они завоевали серебро чемпионата Европы в произвольной программе групп. В составе их сборной выступал мужчина – Фритьоф Зайдель. Он и стал первым в истории мужчиной, который завоевал медаль чемпионата Европы. В заявку можно включить до двух представителей сильного пола.

Источник фото: Getty Images

Зайдель является бывшим прыгуном в воду. «Медаль ощущается очень хорошо. Я бы хотел, чтобы больше мужчин и мальчиков занялись этим спортом и попробовали его. Это приятно, в том числе потому, что я знал, что это, вероятно, произойдёт именно так. Приятно сделать шаг в нашем виде спорта, который ещё никто не делал» – приводит слова Зайделя Sport.de.

Источник фото: Getty Images

На Европейских играх 2015 года в Баку (Азербайджан) Фритьоф Зайдель выступал в качестве прыгуна в воду и завоевал бронзу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина вместе с Нико Херцогом.

источник: «Советский спорт»
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