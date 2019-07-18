В среду, когда Ромашина в сольной произвольной завоевала свое20-е золото, все принялись на разные лады сравнивать ее с пловцом Майклом Фелпсом. Понятно почему: общая статистика водных чемпионатов мира легко доступна, а вот заниматься аналогичными поисками во всех остальных видах спорта - задача сколь непростая, столь и небыстрая. Что ж, тем интересней было ее решить.
На поверку оказалось, что Фелпс, владеющий рекордной коллекцией из 23-х олимпийских титулов, по победам на ЧМ – лидер только в бассейне. Если взять все 60 видов спорта, входящих в программу летних и зимних Игр, американца опережают мастера передвижения не по мокрой, а по замороженной воде, причем на коньках – голландец Свен Крамер и китайская экс-звезда шорт-трека Ян Ян, имеющие 29 и 28 золотых медалей ЧМ соответственно. Против 26 у Фелпса.
Лидеры по числу титулов чемпиона мира во всех олимпийских видах спорта
1
Свен Крамер
Голландия
Коньки
29
2
Ян Ян
Китай
Шорт-трек
28
3
Майкл Фелпс
США
Плавание
26
4-5
Светлана Ромашина
Россия
Синхронное плавание
21
4-5
Конрад Штеели
Швейцария
Стрельба
21
6-8
Виктор Ан
Россия/Корея
Шорт-трек
20
6-8
Уле-Эйнар Бьорндален
Норвегия
Биатлон
20
6-8
Мартина Сабликова
Чехия
Коньки
20
9-12
Ирэн Вюст
Голландия
Коньки
19
9-12
Наталья Ищенко
Россия
Синхронное плавание
19
9-12
Гунде Ниманн
Германия
Коньки
19
9-12
Карл Циммерманн
Швейцария
Стрельба
19
13-15
Марит Бьорген
Норвегия
Лыжи
18
13-15
Ван Мен
Китай
Шорт-трек
18
13-15
Райан Лохте
США
Плавание
18
Вы удивитесь, но ничего удивительного здесь на самом деле нет. У конькобежцев чемпионаты мира проводятся каждый год (в случае с Крамером их даже несколько, разного типа), а не раз в два, как в бассейне. При этом голландец, как и Фелпс, мог всякий раз стартовать на нескольких дистанциях, что реально отнюдь не везде. Например, хоккейный вратарь Владислав Третьяк или фигуристка Ирина Роднина в свое время побеждали постоянно, однако больше одного золота за сезон (в сумме у обоих - по десять) им не полагалось в принципе.
А что же другие многомедальные виды спорта? Докладываю: в легкой атлетике лидируют Усэйн Болт и Элисон Феликс с 11 титулами, в спортивной гимнастике – Симона Байлз с 14-ю, в фехтовании – Валентина Веццали с 16-ю, в стрельбе – герой начала ХХ века Конрад Штеели (слыхали?) с 21-м. Ну, и не забудем упомянуть видных зимних деятелей из Норвегии - лыжницу Марит Бьорген (18) и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена (20).
Но вернемся к Ромашиной, которая, пусть до Крамера ей пока неблизко, все равно установила сегодня историческое достижение. 29-летняя синхронистка превзошла национальный рекорд по победам на ЧМ 6-кратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Причем тот 18 из 20 своих титулов добыл под корейским флагом, еще до того, как получил наше гражданство, а новый рекорд Ромашиной - российский «от и до».
И останавливаться на достигнутом Светлана, похоже, не собирается. В интервью ТАСС она заявила, что всерьез обсуждала с тренером Татьяной Данченко такой план: после Олимпиады-2020 в Токио Ромашина берет паузу, рожает второго ребенка, а потом - возвращается обратно в бассейн.
Так что берегитесь, мистер Фелпс и мистер Крамер! Наша погоня еще не закончена. Кстати, Светлана Колесниченко, сегодня в Кванджу ставшая чемпионкой в дуэте с Ромашиной, тоже имеет в активе внушительные 16 золотых медалей чемпионатов мира. И ей не 29 лет, а только 25.
Остается добавить, что это была шестая победа России на ЧМ-2019, и все они одержаны в синхронном плавании. В семи его прошедших видах и за единственным исключением - новой дисциплины хай-лайт, где наши девушки просто не выступали. В медальном зачете всего чемпионата мы по-прежнему идем вторыми после китайцев, которые таким же чохом гребут все золото в прыжках в воду. Хотя сегодня британец Джек Лоо должен был отобрать у них трехметровый трамплин, но, имея запас больше 30 баллов, полностью провалил последний прыжок. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер две олимпийские лицензии-2020 для страны добыли, а вот за пьедестал побороться не сумели.
Кто в каких видах берет золото на ЧМ-2019
СП
ПВ
ОВ
Всего
Китай
-
10
1
11
Россия
6
-
-
6
Германия
-
-
2
2
Бразилия
-
-
1
1
Венгрия
-
-
1
1
Украина
1
-
-
1
СП – синхронное плавание, ПВ – прыжки в воду, ОВ – плавание на открытой воде.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Дуэты. Произвольная программа
1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) – 97,5000
2. Хуан Сючень/Сунь Веньян (Китай) – 95,7667
3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) – 94,1000
ПЛАВАНИЕ
Открытая вода. 5 км. Командные соревнования
1. Германия – 53.58,7
2. Италия – отставание 0,2
3. США – 0,3
…10. Россия – 1.20,4
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
1. Сыи Се (Китай) – 545,45
2. Цао Юань (Китай) – 517,85
3. Джек Лоо (Великобритания) – 504,55
…9. Никита Шлейхер (Россия) – 442,95
…10. Евгений Кузнецов (Россия) – 434,55
ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины
3-й тур. Группа В. Венгрия – Россия – 12:17 (4:6, 3:5, 1:2, 4:4), Корея – Канада – 2:22.
Итог: Россия – 6 очков, Венгрия, Канада – 4, Корея – 0.
Сборная России вышла сразу в 1/4 финала, где 22 июля встретится с победителем матча 1/8 Австралия – Казахстан.
Медальный зачет ЧМ-2019
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Китай
11
5
1
17
2
Россия
6
3
0
9
3
Германия
2
0
2
4
4
Украина
1
0
3
4
5-6
Бразилия
1
0
0
1
5-6
Венгрия
1
0
0
1
7
Италия
0
3
1
4
8
Франция
0
3
0
3
9
США
0
2
5
7
Ближайшие финалы
19 июля, пятница
2.30 (московское время). Плавание. Открытая вода 25 км. Мужчины.
2.45. Плавание. Открытая вода 25 км. Женщины.
13.00. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа.
14.45. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины.
20 июля, суббота
9.30. Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Микст.
11.00. Синхронное плавание. Микст-дуэты. Произвольная программа.
13.00. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа.
14.45. Прыжки в воду. Вышка 10 м. Мужчины.
21 июля, воскресенье
14.00. Плавание. 400 м в/с. Мужчины.
14.30. Плавание. 400 м в/с. Женщины.
15.20. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины.
15.30. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Женщины.