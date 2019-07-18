21 медаль: Светлана Ромашина побила вечный рекорд Виктора Ана - Советский спорт
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18 июля 2019 16:39Синхронное плаваниеТигай Лев

Ромашина – 21-кратная чемпионка мира. Золотой рекорд Ана побит!

Синхронистка Светлана Ромашина, выиграв со Светланой Колесниченко произвольную программу у дуэтов, стала рекордсменкой России по количеству побед на ЧМ.

У ФЕЛПСА 26 ЗОЛОТЫХ? У КРАМЕРА ИХ 29

В среду, когда Ромашина в сольной произвольной завоевала свое20-е золото, все принялись на разные лады сравнивать ее с пловцом Майклом Фелпсом. Понятно почему: общая статистика водных чемпионатов мира легко доступна, а вот заниматься аналогичными поисками во всех остальных видах спорта - задача сколь непростая, столь и небыстрая. Что ж, тем интересней было ее решить.

На поверку оказалось, что Фелпс, владеющий рекордной коллекцией из 23-х олимпийских титулов, по победам на ЧМ – лидер только в бассейне. Если взять все 60 видов спорта, входящих в программу летних и зимних Игр, американца опережают мастера передвижения не по мокрой, а по замороженной воде, причем на коньках – голландец Свен Крамер и китайская экс-звезда шорт-трека Ян Ян, имеющие 29 и 28 золотых медалей ЧМ соответственно. Против 26 у Фелпса.

Лидеры по числу титулов чемпиона мира во всех олимпийских видах спорта

1

Свен Крамер

Голландия

Коньки

29

2

Ян Ян

Китай

Шорт-трек

28

3

Майкл Фелпс

США

Плавание

26

4-5

Светлана Ромашина

Россия

Синхронное плавание

21

4-5

Конрад Штеели

Швейцария

Стрельба

21

6-8

Виктор Ан

Россия/Корея

Шорт-трек

20

6-8

Уле-Эйнар Бьорндален

Норвегия

Биатлон

20

6-8

Мартина Сабликова

Чехия

Коньки

20

9-12

Ирэн Вюст

Голландия

Коньки

19

9-12

Наталья Ищенко

Россия

Синхронное плавание

19

9-12

Гунде Ниманн

Германия

Коньки

19

9-12

Карл Циммерманн

Швейцария

Стрельба

19

13-15

Марит Бьорген

Норвегия

Лыжи

18

13-15

Ван Мен

Китай

Шорт-трек

18

13-15

Райан Лохте

США

Плавание

18

Вы удивитесь, но ничего удивительного здесь на самом деле нет. У конькобежцев чемпионаты мира проводятся каждый год (в случае с Крамером их даже несколько, разного типа), а не раз в два, как в бассейне. При этом голландец, как и Фелпс, мог всякий раз стартовать на нескольких дистанциях, что реально отнюдь не везде. Например, хоккейный вратарь Владислав Третьяк или фигуристка Ирина Роднина в свое время побеждали постоянно, однако больше одного золота за сезон (в сумме у обоих - по десять) им не полагалось в принципе.

А что же другие многомедальные виды спорта? Докладываю: в легкой атлетике лидируют Усэйн Болт и Элисон Феликс с 11 титулами, в спортивной гимнастике – Симона Байлз с 14-ю, в фехтовании – Валентина Веццали с 16-ю, в стрельбе – герой начала ХХ века Конрад Штеели (слыхали?) с 21-м. Ну, и не забудем упомянуть видных зимних деятелей из Норвегии - лыжницу Марит Бьорген (18) и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена (20).

УХОДИТЬ ОНА, ПОХОЖЕ, НЕ ПЛАНИРУЕТ

Но вернемся к Ромашиной, которая, пусть до Крамера ей пока неблизко, все равно установила сегодня историческое достижение. 29-летняя синхронистка превзошла национальный рекорд по победам на ЧМ 6-кратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Причем тот 18 из 20 своих титулов добыл под корейским флагом, еще до того, как получил наше гражданство, а новый рекорд Ромашиной - российский «от и до».

И останавливаться на достигнутом Светлана, похоже, не собирается. В интервью ТАСС она заявила, что всерьез обсуждала с тренером Татьяной Данченко такой план: после Олимпиады-2020 в Токио Ромашина берет паузу, рожает второго ребенка, а потом - возвращается обратно в бассейн.

Так что берегитесь, мистер Фелпс и мистер Крамер! Наша погоня еще не закончена. Кстати, Светлана Колесниченко, сегодня в Кванджу ставшая чемпионкой в дуэте с Ромашиной, тоже имеет в активе внушительные 16 золотых медалей чемпионатов мира. И ей не 29 лет, а только 25.

Остается добавить, что это была шестая победа России на ЧМ-2019, и все они одержаны в синхронном плавании. В семи его прошедших видах и за единственным исключением - новой дисциплины хай-лайт, где наши девушки просто не выступали. В медальном зачете всего чемпионата мы по-прежнему идем вторыми после китайцев, которые таким же чохом гребут все золото в прыжках в воду. Хотя сегодня британец Джек Лоо должен был отобрать у них трехметровый трамплин, но, имея запас больше 30 баллов, полностью провалил последний прыжок. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер две олимпийские лицензии-2020 для страны добыли, а вот за пьедестал побороться не сумели.

Кто в каких видах берет золото на ЧМ-2019

СП

ПВ

ОВ

Всего

Китай

-

10

1

11

Россия

6

-

-

6

Германия

-

-

2

2

Бразилия

-

-

1

1

Венгрия

-

-

1

1

Украина

1

-

-

1

СП – синхронное плавание, ПВ – прыжки в воду, ОВ – плавание на открытой воде.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Дуэты. Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) – 97,5000
2. Хуан Сючень/Сунь Веньян (Китай) – 95,7667
3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) – 94,1000

ПЛАВАНИЕ
Открытая вода. 5 км. Командные соревнования

1. Германия – 53.58,7
2. Италия – отставание 0,2
3. США – 0,3
…10. Россия – 1.20,4

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал

1. Сыи Се (Китай) – 545,45
2. Цао Юань (Китай) – 517,85
3. Джек Лоо (Великобритания) – 504,55
…9. Никита Шлейхер (Россия) – 442,95
…10. Евгений Кузнецов (Россия) – 434,55

ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины

3-й тур. Группа В. Венгрия – Россия – 12:17 (4:6, 3:5, 1:2, 4:4), Корея – Канада – 2:22.

Итог: Россия – 6 очков, Венгрия, Канада – 4, Корея – 0.

Сборная России вышла сразу в 1/4 финала, где 22 июля встретится с победителем матча 1/8 Австралия – Казахстан.

Медальный зачет ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Китай

11

5

1

17

2

Россия

6

3

0

9

3

Германия

2

0

2

4

4

Украина

1

0

3

4

5-6

Бразилия

1

0

0

1

5-6

Венгрия

1

0

0

1

7

Италия

0

3

1

4

8

Франция

0

3

0

3

9

США

0

2

5

7

Ближайшие финалы

19 июля, пятница

2.30 (московское время). Плавание. Открытая вода 25 км. Мужчины.
2.45. Плавание. Открытая вода 25 км. Женщины.
13.00. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа.
14.45. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины.

20 июля, суббота

9.30. Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Микст.
11.00. Синхронное плавание. Микст-дуэты. Произвольная программа.
13.00. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа.
14.45. Прыжки в воду. Вышка 10 м. Мужчины.

21 июля, воскресенье

14.00. Плавание. 400 м в/с. Мужчины.
14.30. Плавание. 400 м в/с. Женщины.
15.20. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины.
15.30. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Женщины.

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