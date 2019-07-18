У ФЕЛПСА 26 ЗОЛОТЫХ? У КРАМЕРА ИХ 29

В среду, когда Ромашина в сольной произвольной завоевала свое20-е золото, все принялись на разные лады сравнивать ее с пловцом Майклом Фелпсом. Понятно почему: общая статистика водных чемпионатов мира легко доступна, а вот заниматься аналогичными поисками во всех остальных видах спорта - задача сколь непростая, столь и небыстрая. Что ж, тем интересней было ее решить.

На поверку оказалось, что Фелпс, владеющий рекордной коллекцией из 23-х олимпийских титулов, по победам на ЧМ – лидер только в бассейне. Если взять все 60 видов спорта, входящих в программу летних и зимних Игр, американца опережают мастера передвижения не по мокрой, а по замороженной воде, причем на коньках – голландец Свен Крамер и китайская экс-звезда шорт-трека Ян Ян, имеющие 29 и 28 золотых медалей ЧМ соответственно. Против 26 у Фелпса.

Лидеры по числу титулов чемпиона мира во всех олимпийских видах спорта

1 Свен Крамер Голландия Коньки 29 2 Ян Ян Китай Шорт-трек 28 3 Майкл Фелпс США Плавание 26 4-5 Светлана Ромашина Россия Синхронное плавание 21 4-5 Конрад Штеели Швейцария Стрельба 21 6-8 Виктор Ан Россия/Корея Шорт-трек 20 6-8 Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия Биатлон 20 6-8 Мартина Сабликова Чехия Коньки 20 9-12 Ирэн Вюст Голландия Коньки 19 9-12 Наталья Ищенко Россия Синхронное плавание 19 9-12 Гунде Ниманн Германия Коньки 19 9-12 Карл Циммерманн Швейцария Стрельба 19 13-15 Марит Бьорген Норвегия Лыжи 18 13-15 Ван Мен Китай Шорт-трек 18 13-15 Райан Лохте США Плавание 18

Вы удивитесь, но ничего удивительного здесь на самом деле нет. У конькобежцев чемпионаты мира проводятся каждый год (в случае с Крамером их даже несколько, разного типа), а не раз в два, как в бассейне. При этом голландец, как и Фелпс, мог всякий раз стартовать на нескольких дистанциях, что реально отнюдь не везде. Например, хоккейный вратарь Владислав Третьяк или фигуристка Ирина Роднина в свое время побеждали постоянно, однако больше одного золота за сезон (в сумме у обоих - по десять) им не полагалось в принципе.

А что же другие многомедальные виды спорта? Докладываю: в легкой атлетике лидируют Усэйн Болт и Элисон Феликс с 11 титулами, в спортивной гимнастике – Симона Байлз с 14-ю, в фехтовании – Валентина Веццали с 16-ю, в стрельбе – герой начала ХХ века Конрад Штеели (слыхали?) с 21-м. Ну, и не забудем упомянуть видных зимних деятелей из Норвегии - лыжницу Марит Бьорген (18) и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена (20).

УХОДИТЬ ОНА, ПОХОЖЕ, НЕ ПЛАНИРУЕТ

Но вернемся к Ромашиной, которая, пусть до Крамера ей пока неблизко, все равно установила сегодня историческое достижение. 29-летняя синхронистка превзошла национальный рекорд по победам на ЧМ 6-кратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Причем тот 18 из 20 своих титулов добыл под корейским флагом, еще до того, как получил наше гражданство, а новый рекорд Ромашиной - российский «от и до».

И останавливаться на достигнутом Светлана, похоже, не собирается. В интервью ТАСС она заявила, что всерьез обсуждала с тренером Татьяной Данченко такой план: после Олимпиады-2020 в Токио Ромашина берет паузу, рожает второго ребенка, а потом - возвращается обратно в бассейн.

Так что берегитесь, мистер Фелпс и мистер Крамер! Наша погоня еще не закончена. Кстати, Светлана Колесниченко, сегодня в Кванджу ставшая чемпионкой в дуэте с Ромашиной, тоже имеет в активе внушительные 16 золотых медалей чемпионатов мира. И ей не 29 лет, а только 25.

Остается добавить, что это была шестая победа России на ЧМ-2019, и все они одержаны в синхронном плавании. В семи его прошедших видах и за единственным исключением - новой дисциплины хай-лайт, где наши девушки просто не выступали. В медальном зачете всего чемпионата мы по-прежнему идем вторыми после китайцев, которые таким же чохом гребут все золото в прыжках в воду. Хотя сегодня британец Джек Лоо должен был отобрать у них трехметровый трамплин, но, имея запас больше 30 баллов, полностью провалил последний прыжок. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер две олимпийские лицензии-2020 для страны добыли, а вот за пьедестал побороться не сумели.

Кто в каких видах берет золото на ЧМ-2019

СП ПВ ОВ Всего Китай - 10 1 11 Россия 6 - - 6 Германия - - 2 2 Бразилия - - 1 1 Венгрия - - 1 1 Украина 1 - - 1

СП – синхронное плавание, ПВ – прыжки в воду, ОВ – плавание на открытой воде.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Дуэты. Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) – 97,5000

2. Хуан Сючень/Сунь Веньян (Китай) – 95,7667

3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) – 94,1000

ПЛАВАНИЕ

Открытая вода. 5 км. Командные соревнования

1. Германия – 53.58,7

2. Италия – отставание 0,2

3. США – 0,3

…10. Россия – 1.20,4

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Трамплин 3 м. Мужчины. Финал

1. Сыи Се (Китай) – 545,45

2. Цао Юань (Китай) – 517,85

3. Джек Лоо (Великобритания) – 504,55

…9. Никита Шлейхер (Россия) – 442,95

…10. Евгений Кузнецов (Россия) – 434,55

ВОДНОЕ ПОЛО

Женщины

3-й тур. Группа В. Венгрия – Россия – 12:17 (4:6, 3:5, 1:2, 4:4), Корея – Канада – 2:22.

Итог: Россия – 6 очков, Венгрия, Канада – 4, Корея – 0.

Сборная России вышла сразу в 1/4 финала, где 22 июля встретится с победителем матча 1/8 Австралия – Казахстан.

Медальный зачет ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 11 5 1 17 2 Россия 6 3 0 9 3 Германия 2 0 2 4 4 Украина 1 0 3 4 5-6 Бразилия 1 0 0 1 5-6 Венгрия 1 0 0 1 7 Италия 0 3 1 4 8 Франция 0 3 0 3 9 США 0 2 5 7

Ближайшие финалы

19 июля, пятница

2.30 (московское время). Плавание. Открытая вода 25 км. Мужчины.

2.45. Плавание. Открытая вода 25 км. Женщины.

13.00. Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа.

14.45. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины.

20 июля, суббота

9.30. Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м. Микст.

11.00. Синхронное плавание. Микст-дуэты. Произвольная программа.

13.00. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа.

14.45. Прыжки в воду. Вышка 10 м. Мужчины.

21 июля, воскресенье

14.00. Плавание. 400 м в/с. Мужчины.

14.30. Плавание. 400 м в/с. Женщины.

15.20. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины.

15.30. Плавание. Эстафета 4х100 м в/с. Женщины.