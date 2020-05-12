Синхронист Мальцев: Девочки меня бойкотировали, считали, я занимаю их место в бассейне - Советский спорт
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12 мая 2020 23:00Синхронное плаваниеГригорьевская Юлия

Синхронист Мальцев: Девочки меня бойкотировали, считали, я занимаю их место в бассейне

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной.

24-летний Мальцев – наш первый в истории профессиональный синхронист. В смешанных дуэтах он брал мировое золото в 2015, 2017 и 2019 годах. Его беседа с журналисткой Командной продолжалась час. Приводим основные фрагменты.

О САМОИЗОЛЯЦИИ

Нашу спортбазу закрыли в конце марта. Всех спортсменов распустили. Я нахожусь сейчас в Питере. Тренируюсь дома. Параллельно готовлюсь к кандидатским экзаменам в аспирантуре РГУФК. Еще книги читаю, смотрю фильмы. Провожу свободное время с пользой.

О ТЕМЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Выносливость в синхронном плавании. Пока набираю материал. Считаю, стать кандидатом реально. И даже доктором. Если уделять учебе достаточно времени.

О ВКЛЮЧЕНИИ СМЕШАННЫХ ДУЭТОВ В ОЛИМПИЙСКУЮ ПРОГРАММУ

Моя цель – олимпийское золото. Перенос Игр в Токио на меня не влияет. Смешанных дуэтов там в любом случае не было бы. А вот на 2024 год надежда есть. Вопрос рассмотрят после Токио. По моим ощущениям, все идет к тому, что нас включат в программу.

ОБ ОЧЕРЕДНОЙ СМЕНЕ ПАРТНЕРШИ

Майя Гурнанбердиева, с которой я до этого выступал, к сожалению, травмировалась. Ей предстояла операция на плече – пришлось искать замену. Поэтому на этот сезон моя напарница Олеся Платонова. Мы были знакомы, тренировались до этого в Москве. А Майя пока восстанавливается. В будущем мы можем продолжить совместные выступления. Так что сейчас у меня сразу две партнерши. (Смеется.) Окончательное решение – за тренерским штабом.

О КОНКУРЕНТАХ-МУЖЧИНАХ

Потихоньку количество ребят, переходящих из обычного плавания в синхронное, увеличивается. Рад, что своими успехами способствовал популяризации смешанных дуэтов в России. Не за горами, когда и группы будут смешанными, не только дуэты. Наш спорт возвращается к истокам. Мало кто об этом помнит, но в девятнадцатом синхронное плавание было исключительно мужским видом спорта. А потом почему-то возник стереотип, что это чисто женское занятие. Почему? Непонятно. В других же видах на Олимпиадах есть миксты. Это очень зрелищно.

О ПЕРВЫХ ШАГАХ

Я изначально плохо плавал. А занимаюсь с семи лет. В первый год все было сложно. Трудно было садиться на шпагат. И девчонки ко мне с подозрением относились. В школе-то все было нормально, но в бассейне – начиналось… Бывало, меня бойкотировали, не общались. Считали, я занимаю чужое место. Так формально и было, когда я в 10 лет попал в сборную Питера, но не мог соревноваться на всероссийском уровне. Тогда брали запасную девочку – и она ехала на турнир вместо меня.

О ВОЗРАСТНЫХ ПРЕДЕЛАХ

И после 25 спокойно можно держать высокий уровень. Девочки возвращаются в бассейн после родов. А дальше зависит от желания. У меня его много. Повторюсь, есть цель: взять медаль Олимпиады. И буду к ней идти. Американец Билл Мэй закончил выступать в 40 лет…

О СОЛО

Мне было интересно выступать и в одиночке, если бы такой вид ввели. Некоторые элементы невозможно выполнить в дуэте. А тут открывается простор для творчества.

О ТАТЬЯНЕ ПОКРОВСКОЙ

Татьяна Павловна жесткий тренер. У девочек скамейка очень длинная, конкуренция запредельная. Но без твердой тренерской руки таких результатов не было бы. Ближе к соревнованиям обстановка накаляется. Тут Татьяна Павловна проявляет себя как психолог.

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О ФИНАНСАХ

У нас есть зарплата, но дополнительной поддержки нет. На машину денег хватило, а с жильем вопрос пока решается. Понятно, что самые большие премии дают за Олимпиады. Пока наш вид туда не включат, заработки будут не такие высокие. Победа на чемпионате мира оценивается в 10-20 тысяч долларов, в зависимости от дисциплины.

О ГЕОГРАФИИ МУЖСКОГО СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ

Возможность заниматься есть в любом российском городе, где есть синхронное плавание. В Адыгее есть сейчас мальчик, работают школы в Казани, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Самаре, Питере, Татарстане… А Центр синхронного плавания функционирует в Москве. Сюда перебираются главные таланты, здесь тренируются сборные.

О ВЛИЯНИИ ВНЕШНОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ

В синхронном все регламентировано. Ничего не должно висеть на костюмах. Даже тату надо замазывать, запрещены тейпы. Нужна эстетика. А к внешним данным никто не придирается. Все субъективно. Бывает, внешность влияет на оценки того или иного судьи.

О ПЛАНАХ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ

Их много. Хочу состояться. Люблю свой вид спорта, поэтому хочется, завершив выступления, развивать дисциплину в качестве тренера или функционера. Это уже на всю жизнь.

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