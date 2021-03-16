«Работа в зале напоминала подготовку спецназа». Интервью с Татьяной Данченко

- Это как-то отличается от эмоций ваших подопечных? От эмоций любых девушек, которые выигрывают золото впервые? - У каждого спортсмена есть своя самая яркая победа и эмоции, связанные с ней! Я была очень довольна своим результатом. Было ощущение счастья и того, что мечта попасть в главную сборную вот-вот сбудется. Но… она не сбылась. Жизнь распорядилась моей карьерой иначе, чем мне хотелось. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я ни о чем не жалею. Из-за этого поворота судьбы я рано начала тренерскую карьеру, заняла свою нишу и начала своё восхождение к моим первым Олимпийским играм.

- Каково было чувствовать себя чемпионкой в синхронном плавании в то время? - Я не очень хорошо помню свои эмоции на пьедестале, но уверена, что выигрывать тогда было также здорово, как сейчас. Вкус победы ни с чем не сравним!

- Про ваше спортивное прошлое информации совсем мало. Известно, что вы - чемпионка СССР и Европы среди юниоров, у вас есть звание мастера спорта международного класса. Это в какой дисциплине и почему в 19 лет карьера оборвалась? – начинаем беседу. - Чемпионкой СССР я была в группе, плюс выигрывала серебро в соло и дуэте. Это был проходной результат во взрослую сборную, но я туда не попала - главный тренер решила, что я не подхожу. Ситуация не изменилась даже после первенства Европы-1988 в Голландии, где мы стали лучшими во всех видах программы - впервые в истории синхронного плавания! После этого у меня опустились руки, я начала болеть и в итоге бросила спорт. Вышла замуж и родила дочь Елену.

Татьяна Данченко работает с главной сборной страны уже больше 20 лет, она помогала еще Марии Киселевой, а в числе ее воспитанниц – многократные чемпионки мира и Олимпийских игр, настоящие легенды синхронного плавания Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова, Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. Сейчас Данченко отвечает в команде за подготовку соло и дуэтов. Но что мы знаем о карьере старшего тренера национальной сборной?

- Кстати, на взрослом уровне в чемпионатах Европы тогда у советских спортсменок таких успехов не было? Только на юниорском? И чем тогда синхронное плавание отличалось от нынешнего в массовом понимании?

- У нас в стране в то время это был достаточно молодой вид спорта, мы только начинали свой путь наверх. Взрослым было труднее прорваться в призы, иностранки были сильны и авторитетны у судей. А в детском и юниорской возрасте нам было легче. Девочки в других странах приходили в синхронное плавание и начинали заниматься серьезно гораздо позже, чем советские дети, поэтому раскачивались долго и только ко взрослому возрасту начинали показывать результаты. Мое поколение спортсменок уже тогда училось на мастер-классах у американок и канадок - в то время они были законодателями стиля, техники и результатов. Во многом благодаря этим знаниям и практикам наше поколение сделало огромный шаг вперёд.

При этом в то время синхронное плавание было совсем незнакомо основной массе людей нашей страны. А кто знал, то думал, что это - просто умение красиво плавать и выкладывать узоры на воде под музыку. Сейчас все совершенно иначе. Многие знают, что это не просто вид спорта, но вид спорта тяжелый, изматывающий, требующий все твои силы и стремления и полной отдачи.

«МАМА СТАЛА ДЛЯ МЕНЯ ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ»

- Какую роль в вашей карьере сыграла ваша мама?

- Ключевую! Моя мама – Валентина Алексеевна Теплякова - в далеком 1992 году возглавляла СДЮШОР «Труд» в Москве. Летом многие тренеры уходили в отпуск. Спортсменки, которые готовились к летним международным соревнованиям, оставались без должного присмотра и мама попросила меня потренировать их перед выездом на старт. Я тогда только вернулась из Германии, где работала в местном клубе, и согласилась. Успех пришел быстро - Мария Киселёва и Елена Антонова, с которыми я начала работать, прекрасно выступили летом и закрепились в основном составе команды. Потом мама предложила мне попробовать себя в постановке программы – с этими же спортсменками я поставила дуэт «Кармен» и мы сходу выиграли Чемпионат России, обыграв уже титулованных на тот момент Брусникину и Понкратову тренера Елены Полянской. И в итоге синхронное плавание засосало меня с головой. Я поняла, что у меня получается, что я могу и мне это нравится! В этом смысле мама стала для меня путеводной звездой.

- Как развивалась тренерская карьера, что этому способствовало и благодаря чему вы оказались в сборной России?

- После дуэта Киселева/Антонова мне доверили группу детей в нашей школе «Труд», а также ещё несколько юниоров. С этими девочками возраста девяти-десяти лет я и начала свой путь к моей первой Олимпиаде. Трудное время было - зарплаты меньше мизера, работали по 12 часов в день, не выходя из бассейна. Старших спортсменок сменяли юниорки, а потом приходили малыши и так каждый день. Конвейер! Но тогда я не думала и не мечтала, что может и должно быть по-другому! Работали потому, что нравилось и получалось, глаза детей горели и у нас была цель и амбиции. С группой малышей я работала с напарницей, Екатериной Пискаревой (она сейчас помощница у Татьяны Покровской), и мы упорно шли к своей цели. На тот момент «Труд» была далека от первого места даже в Москве. Чтобы выйти на лидирующие позиции в России, а потом и в мире, нам нужен был прорыв, мощный качественный скачок. Надо было стать на три головы выше соперниц! У наших, тогда ещё совсем маленьких девочек, были такие же амбиции и желания, поэтому они выполняли трехкратную нагрузку, шли на новые эксперименты с техникой, в корне другую методику. Зал больше напоминал подготовку спецназа - каждую неделю мы проводили курсовки и соревнования внутри школы и между собой, в зале и на воде, закалялись психологически и физически, поддерживая высокую конкуренцию в группе и школе. И дальше старт за стартом мы начали выигрывать. Сначала - детские первенства России, потом детские международные старты, и, наконец, первенства Европы и мира.

- Мария Киселева сыграла какую-то роль в вашей тренерской жизни? И как вас по началу приняли в сборной?

- Так получилось, что после победы на Играх в Сиднее вся участницы сборной России по синхронному плаванию завершили карьеры. И наша с Пискаревой юниорская команда в полном составе перешла в старшую сборную под руководство Покровской. Я же начала свою деятельность в главной команде страны с 2001 года - как тренер, отвечающий за индивидуальные виды программ соло и дуэтов. Работа сразу закипела, ответственность была огромная, но мы с девочками понимали, что это шанс заявить о себе всему миру, перепрыгнув через титулованность других спортсменок. В то время это был очень весомый аргумент на любых соревнованиях.

- Какие составляющие способствуют спортивному доминированию? От чего зависит успех?

- От многих и многих критериев. Важны данные от природы - интеллект, скорость мышления, слух, чувство ритма, физические данные, легкие кости, гибкость, длинные руки и ноги... Важны черты характера - трудолюбие, терпение, целеустремлённость. Очень важны адекватные родители. Ну и конечно самое главное – важно попасть к хорошему тренеру!

- Когда произошел тот самый прорыв, после которого сборная России с третьих ролей в мировом синхронном плане вышла на первая и с тех пор остается законодателем мод?

- После четвертого места на Олимпиаде-1996 мы провели очень удачный 1997 год. У нас были совершенно потрясающие постановки групп, дуэтов и соло. У всех наших основных соперников после Атланты сильно поменялся состав, и они были не готовы к нашему прорыву. А у нас, наоборот, девочки были все опытные, плюс прошедшие через обидное четвертое место. Вот так все и сложилось.

- Что сломалось тогда у американок? Почему они так и не вышли снова в лидеры?

- У американок и канадок практически полностью сменился состав, а новые спортсменки оказались слабоваты. Плюс в США и Канаде очень развита система университетских клубов. В главную сборную попасть не проблема, но не все туда стремятся. После школы и выступлений на юниорском уровне многие девушки предпочитают пойти бесплатно учиться в университет и получать образование, выступая за местные клубы, а не стремиться к медалям на высшем уровне. Есть и вторая причина - просто слабые спортсменки и постановки программ.

«НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ТРЕНЕРОВ ЗОВУТ ДЛЯ «МАССОВКИ»

- У вас куча правительственных наград. Какая из них больше всего запомнилась?

- Правительственные награды у меня есть, но ни одну из них не вручил президент, поэтому и выделить какую-то не могу. Хотя есть запоминающийся момент - у меня 2 одинаковые награды: медаль ордена за заслуги перед отечеством 1 степени.

- Они помимо морального удовлетворения что-то ещё дают? Какие-то преференции?

- Ничего не дают…

- Вы трижды признавались лучшим тренером мира по версии ФИНА (Международной федерации плавания). Почему так мало?

- Потому что раньше награждали только спортсменок.

- А по каким критериям определяют, кто лучший?

- Считают очки за победы спортсменок на официальных стартах ФИНА и подводят итоги. Если кто-то выигрывает статус лучшего спортсмена года, то автоматически и его тренер становится лучшим тренером. Один раз я была двукратным лучшим тренером! Наташа Ищенко и Светлана Ромашина набрали одинаковое количество очков за, и я за каждую из них получила эту награду.

- На вручение регалий в этих случаях приглашали?

- Да, каждый раз приглашают на церемонию награждения, это очень торжественное и грандиозное мероприятие. Первый раз я летала в Венгрию, в Будапешт. Потому – в Канаду и Китай.

- Как я понимаю, проблема с чествованием тренеров чемпионов не нова. Она ещё с советских времен. Чем отличается награждение тренера тогда и сейчас?

- Не знаю, как было в Советском Союзе, но уже долгое время наблюдаю и участвую в награждениях тренеров сейчас. К огромному сожалению, к успехам мы со спортсменами идём вместе, но как только победа или результат состоялся, тренеры сразу оказываются в стороне. Да, нас приглашают на награждения, но как говорится, для массовки. Немного лучше обстоят дела с главными тренерами страны – у них действительно серьезный статус.

«НА ЗАРПЛАТУ ТРЕНЕРА НЕ РАЗГУЛЯЕШЬСЯ»

- Вы говорили, что свои тренерские гонорары за победы в соревнованиях делите с другими участниками/сотрудниками сборной? Почему такое происходит?

- Гонорары тренеров после чемпионатов мира и Европы вполовину меньше, чем у спортсменок. И вот эта «половинка» делится на всех – на второго тренера, врачей, массажистов, начальников команд и т.д. Уже давно об этом все говорят, а воз и ныне там… Наверху никто не хочет заниматься этой ситуацией и что-то менять. Мол, очень сложно.

- Говорят, китайцы «вас штурмовали», предлагали миллионы… Может, стоит лет на пять уехать «на заработки», чтобы обеспечить себе материальное будущее?

- Да, было дело - китайцы предлагали у них поработать, но я отказалась. Моя основная работа - это клуб «Юность Москвы» и сборная команда России. Я могу поехать на короткую консультацию в любую страну мира и немного им помочь в достижении цели, но это не должны быть наши ближайшие соперники. Да и не хочу я пока уезжать. Да, к сожалению, на зарплату сборной не разгуляешься. Но есть важный плюс - мы растим будущих чемпионов. Главное: здесь семья и друзья. А всех денег все равно не заработаешь.

- На сколько еще хватит сил?

- Силы и желание есть, значит, надо работать! Я нужна своим спортсменкам и сборной, поэтому «покой нам только снится».

- Для себя своих воспитанниц как-то делите? Есть любимчики? Или в разное время кого-то как-то выделяли?

- Каждая моя спортсменка, которая прошла со мной годы тренировок, стартов, побед и поражений, радости и т.д., это как целая глава в моей жизни. Они все разные и интересные, с каждой из них мы имеем свою историю. Но самая долгая, продуктивная и близкая совместная работа, которая началась 21 год назад и продолжается до сих пор, это история со Светланой Ромашиной! Конечно, когда тренируешь детей и постепенно начинаешь их узнавать, видеть, кто старается, а кто халтурит, кто соображает быстро, а кто притормаживает – в этом процессе может появиться лидер-любимчик. Но когда такое происходит, то случается лишь благодаря усилиям и стараниям самой девочки.

- Синхронистки выступают без очков для плавания. Но ведь от хлорки глаза страдают! Как они тренируются по 8-10 часов в день?

- Основная масса тренировок проводится в очках, а выступаем мы без очков, поэтому где-то за месяц–полтора до старта все тренировки произвольных и технических программ прводятся тоже без них! Конечно, это очень неприятно, глаза болят, были случаи ожогов, но без этих тренировок к старту не подготовишься! В этих случаях мы просто просим технические службы по-максимуму убрать химикаты из состава воды.

- В связи с переносом Олимпиады 2020 как-то скорректировали график подготовки?

- Пришлось, конечно. Входим в форму и морально готовимся к любым изменениям в сезоне.

- Программа останется та же или придется готовить новую?

- Это секрет.