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Наша «Золотая дюжина». Синхронное плавание: Ромашина станет первой 7-кратной после СССР
21 июля 09:00
автор: Лев Тигай
автор фото: Федерация синхронного плавания России

Наша «Золотая дюжина». Синхронное плавание: Ромашина станет первой 7-кратной после СССР

Продолжаем представлять 12 «самых российских» видов спорта летней Олимпиады в Токио, которая открывается 23 июля.

ЗДЕСЬ МЕДАЛЕЙ ЖДАТЬ НЕ НАДО – САМИ ПРИПЛЫВУТ

Начиная с Сиднея-2000 наши синхронистки не отдают олимпийское золото никому, и шансов прервать эту гегемонию в Японии у конкуренток, прямо скажем, негусто. Куда вероятнее, что наша сборная вновь сделает победный дубль, – это знаю и я, и вы, и сами спортсменки заодно с их соперницами. Подобно гимнасткам-художницам Ирины Винер, речь о которых здесь шла несколько дней назад, Россия в синхронном плавании ХХI века тоже доминирует фактически одной школой – знаменитого тренера Татьяны Покровской.

Медали России в синхронном плавании на предыдущих Олимпиадах

Начало и окончание соревнований в Токио: 2–7 августа

Расписание финалов

4 августа, среда

13.30 (мск). Дуэты. Произвольная программа. Финал

7 августа, суббота

13.30. Групповые упражнения. Произвольная программа. Финал

Состав сборной России

Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина

ЗВЕЗДА: СВЕТЛАНА РОМАШИНА, КОТОРАЯ ПОБЬЕТ РЕКОРД ЕГОРОВОЙ И АНА

Синхронистки настолько приучили нас к победам, что привлечь к ним внимание массовой публики с каждой Олимпиадой становится все трудней. Раз в четыре года вспомнили, похлопали, поставили две галочки в графе «золото» - да и пошли себе дальше. Однако предстоящие Игры обещают приятное исключение из этого правила. Дело в том, что в Токио у одной из наших «подводных балерин» будет прекрасная возможность установить исторический национальный рекорд по олимпийским победам. И не в своем виде спорта, а во всем российском спорте вообще!

Да-да, именно так. Среди тех, кто когда-либо выигрывал Олимпиаду под российским флагом, сейчас по количеству золота лидируют двое шестикратных - лыжница из 90-х Любовь Егорова и мастер шорт-трека Виктор Ан. А Светлана Ромашина отстает от них на одну победу и в Токио собирается одержать еще две. Так что, если не случится какого-нибудь (стучу по дереву) ЧП, 7 августа нас ждет коронация первой в России 7-кратной олимпийской чемпионки.

Флаг и гимн не будут российскими? Ерунда! Мы-то с вами знаем, что к чему и кто она такая. И потом, Егорова с Аном тоже ведь выигрывали под разными знаменами. У первой половина золотых добыта в Альбервилле-1992 в составе Объединенной команды из большинства республик бывшего СССР, а у второго - вообще в сборной родной Кореи. По сравнению с этим нынешняя «нейтральность» России в Токио – формальность, не более.

Лидеры всех времен по количеству олимпийских медалей

Россия и СССР

Все страны мира

Как видите, пока 5-кратная Ромашина стоит вровень с двумя коллегами-синхронистками – Анастасией Давыдовой и своей экс-партнершей по дуэту Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 Натальей Ищенко. Но та завершила карьеру вскоре после Рио, а неугомонная Ромашина собирается на четвертую Олимпиаду – с новой напарницей Светланой Колесниченко.

Семь золотых – это уже будет совсем другой коленкор. Элита элит, открытый космос, топ-20 мирового спорта всех времен. И пятое место в истории спорта нашего - включая весь легендарный советский. Хотя и в нем до отметки «7» добирались лишь четыре гимнаста с их кучей медальных комплектов на каждых Играх. А у Ромашиной-то всякий раз было только по два… Одно слово: великая.

Интересно, хватит ли у нее пороху на Париж-2004? Конечно, тогда Светлане будет, пардон, целых 34 года, но уж больно заманчиво выглядит цифра девять, выше которой стоит один Майкл Фелпс. Зато под ней - целый сонм умопомрачительных имен, включая таких 8-кратных, как Уле-Эйнар Бьорндален и сам, прости господи, Усэйн Болт.

источник: «Советский спорт»
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