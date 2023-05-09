«Ура! Живой!» Шишкина поддержала Костомарова

Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина высказалась в комментариях под первой публикацией фигуриста Романа Костомарова в социальных сетях после госпитализации, выразив слова поддержки спортсмену.

«Рома! Ура! Живой! Дорогой, мы все очень переживали! Боец, красавец! Спасибо врачам и твоей семье!», – написала Шишкина.

Напомним, ранее Костомаров опубликовал в социальных сетях первые фотографии после госпитализации. На них спортсмен одет в толстовку с надписью «без комментариев».

46-летний Костомаров попал в больницу в начале января. У него обнаружили тяжелую форму пневмонии, которая спровоцировала серьезные проблемы со здоровьем. По некоторым данным СМИ, врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы обеих ног и кисть руки.