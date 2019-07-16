Женская сборная России выиграла золотые медали на ЧМ в Южной Корее В составе национальной команды выступили Полина Комар, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Майя Дорошко.

Женская сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в соревнованиях групп с технической программой на чемпионате мира по водным видам спорта.

Сегодня, 16 июля, национальная команда заняла первое место, набрав 96,9426 балла.

На второй позиции – спортсменки из Китая (95,1543), а третью строчку заняли представительницы Украины (93,4514).

Напомним, турнир проходит в Южной Корее и завершится 28 июля.