Ромашина побила рекорд Ана по победам на чемпионатах мира У российской синхронистки 21 золото чемпионатов мира.

Синхронистка Светлана Ромашина вышла на первое место по числу золотых медалей на чемпионатах мира среди российских спортсменов.

В четверг 29-летняя Ромашина вместе со Светланой Колесниченко стала победителем в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира в Кванджу.

Это золото стало для Ромашиной 21-м в карьере, благодаря чему она опередила Виктора Ана, который 20 раз побеждал в различных дисциплинах на чемпионатах мира по шорт-треку. При этом 18 из своих золотых медалей Ан завоевал под флагом Южной Кореи.

Отметим, что рекордсменом чемпионатов мира по водным видам спорта остается 26-кратный чемпион мира американец Майкл Фелпс.