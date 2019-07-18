Ромашина побила рекорд Ана по победам на чемпионатах мира

Синхронистка Светлана Ромашина вышла на первое место по числу золотых медалей на чемпионатах мира среди российских спортсменов.
В четверг 29-летняя Ромашина вместе со Светланой Колесниченко стала победителем в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира в Кванджу.
Это золото стало для Ромашиной 21-м в карьере, благодаря чему она опередила Виктора Ана, который 20 раз побеждал в различных дисциплинах на чемпионатах мира по шорт-треку. При этом 18 из своих золотых медалей Ан завоевал под флагом Южной Кореи.
Отметим, что рекордсменом чемпионатов мира по водным видам спорта остается 26-кратный чемпион мира американец Майкл Фелпс.
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