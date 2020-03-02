Сборная России пропустит этап Мировой серии в Париже из-за коронавируса Соревнования пройдут с 6 по 8 марта.

Сборная России по синхронному плаванию не примет участия в первом этапе Мировой серии из-за коронавируса.

Об этом сообщила главный тренер команды Татьяна Покровская.

«Мы пропустим этап Мировой серии в Париже. Это связано с распространением коронавируса по Европе. Пришли очень тревожные сведения, что количество заболевших возрастает. Не понимаю, почему не закрыли соревнования. Я решила не рисковать командой. Речь здесь идет не о болезни, а том, что если вдруг у кого-то поднимется температура, неважно по какой причине, то по прибытии в Россию нас закроют на две недели на карантин, а как тогда готовиться?», - цитирует Покровскую ТАСС.

Второй этап Мировой серии пройдет с 27 по 29 марта в египетском городе Хургада.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах мира, включая Россию.