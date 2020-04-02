Татьяна Данченко: С утра всех наших спортсменов распустили, про человека с коронавирусом не сообщали - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 апреля 2020 16:46Синхронное плавание

Татьяна Данченко: С утра всех наших спортсменов распустили, про человека с коронавирусом не сообщали

Директор тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина занимаются 122 спортсмена.

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала информацию, что у одного из спортсменов проживающих на базе «Новогорск» был диагностирован коронавирус.

- Сегодня с утра всех наших спортсменов распустили. Про человека с коронавирусом нам ничего не сообщали. Если говорить о нашей команде, в ней подтвержденных нет, - приводит слова Данченко «Чемпионат».

Ранее президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова сообщила, что у одного из спортсменов был диагностирован коронавирус.

Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
«Соревнования никогда не прекращаются». Джокович сыграл в теннис сковородкой (видео) ATP и WTA продлили паузу в соревнованиях из-за коронавируса до 13 июля Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:00 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Алексей Сафонов: Слухи о закрытии «Крыльев Советов» преувеличены Агент голкипера самарского клуба Сергея Рыжикова не верит, что «Крылья» повторят в премьер-лиге судьбу «Луча», который, лишившись бюджетного финансирования, потерял место в ФНЛ. 01.04.2020 19:30 Футбол Джума Иван
Сергей Первушин: Маску в Тамбове уже не купишь, придется шить самому Главный тренер «Тамбова» рассказал о том, как команда живет на карантине. 01.04.2020 21:30 Футбол Григорьевская Юлия
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру История – первоапрельская, но правдивая. Веселая и грустная. Тренеру-чемпиону Олегу Знарку посвящается. 01.04.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
17:46 Спортивная гимнастика У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике диагностирован коронавирус
17:26 Бокс Денис Лебедев – о пандемии коронавируса: Сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь
17:01 Олимпиада Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля
17:00 Спортивная гимнастика Валентина Родионенко: Всего в Новогорске выявлено 4 зараженных коронавирусом
16:52 Спортивная гимнастика Валентина Родионенко: Гимнасты сдали тесты, все разъехались по домам, что будет дальше - не знаем
16:46 Синхронное плавание Татьяна Данченко: С утра всех наших спортсменов распустили, про человека с коронавирусом не сообщали
16:32 Спортивная гимнастика Ирина Винер-Усманова: Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике
16:26 Спортивная гимнастика Глава тренировочной базы «Новогорск»: У одного из спортсменов диагностирован коронавирус
16:19 Биатлон Мартен Фуркад: Очень хочу верить в то, что Логинов на самом деле хороший парень
15:53 Футбол Смолов рассказал, чем отличаются чемпионат России и Испании
15:28 Хоккей Робин Ленер: Что делает Швеция? Моя младшая сестра ходит в школу, а дома у нее больная мать
15:14 Футбол Александр Медведев: ЕСА рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона
15:00 Олимпиада Путин выступит с новым обращением к россиянам
14:58 Лыжный спорт Елена Вяльбе: У Большунова есть характер, и с этим нам повезло
14:51 ММА Георгий Кичигин подписан в ACA
14:41 Футбол Каллум Хадсон-Одои: У меня был вирус, который уже прошел, я в полном порядке
14:27 Футбол Оливер Кан: Правление, тренеры и игроки «Баварии» решили отказаться от 20 процентов зарплаты
14:11 Хоккей Джонатан Тэйвз - о пандемии коронавируса: Делайте, что должны делать, и мы через это прорвемся
13:55 Хоккей НХЛ не планирует тестировать всех игроков на коронавирус
13:53 Футбол Источник: Модрич рассчитывает до конца отработать контракт с «Реалом»
Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем
В Ростовской области ввели дополнительные меры защиты от коронавируса для заключенных
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Путин продлил период нерабочих дней до 30 апреля
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика