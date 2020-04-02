Татьяна Данченко: С утра всех наших спортсменов распустили, про человека с коронавирусом не сообщали Директор тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что на базе во время карантина занимаются 122 спортсмена.

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала информацию, что у одного из спортсменов проживающих на базе «Новогорск» был диагностирован коронавирус.

- Сегодня с утра всех наших спортсменов распустили. Про человека с коронавирусом нам ничего не сообщали. Если говорить о нашей команде, в ней подтвержденных нет, - приводит слова Данченко «Чемпионат».

Ранее президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова сообщила, что у одного из спортсменов был диагностирован коронавирус.