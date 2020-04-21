Президент Федерации синхронного плавания России: Лежу в больнице, тест показал наличие коронавируса Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что заразился коронавирусом.

- Сейчас я лежу в больнице. Тест показал наличие коронавируса. Я неделю здесь, скоро уже должны выписать, - цитирует Власенко ТАСС.

Напомним, что в начале апреля сборные России по синхронному плаванию и спортивной гимнастике покинули учебно-тренировочную базу «Новогорск» после появления информации о том, что в команде гимнастов было зафиксировано два случая подозрения на коронавирус.

Позже Власенко рассказал, что российские синхронистки, покинувшие базу, чувствуют себя хорошо, но находятся на двухнедельном карантине.