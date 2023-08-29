Татьяна в сердцах кидала ракетки. Возняцки проучила юную россиянку на US Open

Ещё одно наше юное открытие 2023 года – бойкая Татьяна Прозорова (Бойкова), которая путём невероятных усилий пробилась через жернова квалификации, где финал она играла почти четыре часа. И уже в первом круге US Open новое испытание – бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки, которая пытается вернуться в женский тур.

Если Прозорова, чей путь на теннисный олимп только начинается, занимает далёкое 229-е место в рейтинге WTA, то монструозная датчанка Каро нынче 623-я в мире. Но это совершенно ни о чём не говорило. Совсем недавно 43-летняя Винус Уильямс обыгрывала россиянок в Цинциннати и это выглядело очень даже нормально.

Первый сет начался достаточно строго: девушки забирали свои подачи, не давая усомниться в своих способностях. Возняцки всем видом показывала, что она ещё в деле, а для Прозоровой любое удачное действие было сродни вселенскому счастью, хоть на лице этого и не было написано.

Несмотря на статус и былые заслуги Возняцки, фаворитом в этом матче была россиянка. Но Каро на опыте ещё многое может, поэтому, как только Татьяна начала ошибаться, датчанка быстро прибрала преимущество в свои руки и выиграла первый сет – 3:6.

Getty Images

После проигранного первого сета Прозорова взяла медицинский тайм-аут. В чём там была проблема – неизвестно, но слава богу, у молодой российской теннисистки хватило сил выйти на второй сет. Не тот Татьяна человек, чтобы просто так отдать матч. Это ещё во время квалификации было заметно.

Проблема в опыте сказывалась именно тогда, когда юная россиянка зачастую плохо маскировала свои ударные комбинации и экс-первая ракетка мира действовала на шаг вперёд, предугадывая каждое последующее соперницы. Вся беда, как обычно, крылась в невынужденных ошибках.

На момент четвёртого гейма второй партии у Прозоровой их было под 30 штук, тогда как у Каролин лишь 14. И этот самый гейм, который, наверное, был самым красивым и длительным в матче, Татьяна уступила. Тут и пришло время юной россиянке метнуть в корт ракетку, а также пойти что-то в сердцах выговаривать своей команде. Группа поддержки в ответ говорила: «Таня, ты молодец!» Таня, конечно, молодец, но Каролин Возняцки была заметно сильнее – 3:6, 2:6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

16-летняя россиянка провалила первый сет. Мирра взяла себя в руки и вынесла австралийку