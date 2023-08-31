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Исход фаворитов. В ночь на четверг с US Open вылетели сразу четыре топ-теннисиста

Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Петра Квитова и Виктория Азаренко не сумели пройти даже в третий раунд турнира «Большого шлема».
Исход фаворитов. В ночь на четверг с US Open вылетели сразу четыре топ-теннисиста
31 августа 2023 16:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

В первые дни на US Open почти не было больших сюрпризов и по-настоящему неожиданных громких вылетов. Но в ночь со среды на четверг всё резко изменилось. В мужской и женской сетке стало на четырёх топовых теннисистов меньше. Причём, пожалуй, именно провал у парней был особенно громким и эмоциональным.

Самым первым из четвёрки «неудачников» на корт выходил Стефанос Циципас. Грек внешне походит на звёзд тенниса 70-80-х годов – волнистые волосы до плеч, эмоциональный характер и довольно яркий атакующий стиль игры. Но, в отличие от мифического героя Самсона, сила которого была в волосах, Циципасу не пришлось их терять, прежде чем потерпеть поражение.

Getty Images

Доминик Стрикер – швейцарец с детским лицом, который ни разу в жизни не поднимался даже в топ-100 рейтинга ATP, оказался тем, кто низверг Стефаноса. Он не без проблем преодолел квалификацию в Нью-Йорке, а затем обыграл крепкого Алексея Попырина, но кто мог предположить, что ему по силам выбить в пятисетовом формате одного из фаворитов US Open?

Правда, к Стрикеру можно было начать относиться серьёзно уже после первого сета, который он забрал со счётом 7:5. Далее два подряд тай-брейка забрал Стефанос, выйдя вперёд 2-1. В четвёртой партии он вёл с брейком и подавал на матч, но швейцарец неожиданно воспрял и забрал упорнейший тай-брейк, завершившийся со счётом 8:6. В пятом сете единственный брейк уже во втором гейме оформил Стрикер. В одном из последних розыгрышей матча Циципас даже заработал брейк-пойнт, но соперник быстренько с этим разобрался – 6:3.

Стефанос Циципас вылетел с US Open — 2023, потерпев поражение от швейцарца Штрикера

Следующей на очереди оказалась Виктория Азаренко. Конечно, сейчас сложно называть белорусскую теннисистку суперзвездой мирового женского тура, но двукратная победительница Australian Open и трижды игравшая в финале US Open спортсменка определённо не рассчитывала попрощаться с турниром настолько быстро.

Китаянка Линь Чжу оказалась Азаренко не по зубам – 3:6, 3:6. Азиатская спортсменка заработала аж 12 брейк-пойнтов, тогда как у Виктории суммарно набралось только три, ни один из которых в итоге не был реализован. Белоруска очень много ошибалась, что и стало одной из главных причин поражения.

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Следующим к стене позора прикрепили табличку с именем Каспера Рууда. Его победил тоже соперник из Поднебесной – Чжан Чжичжень, который в первом круге четыре с половиной часа мучился с Джеффри Вулфом. Интересно, что второй подряд пятисетовый матч он закончил почти на час быстрее, хотя в соперниках оказался куда более мастеровитый теннисист.

Проблемы у фаворита из Норвегии начались с первой же партии, в которой уже первый гейм оказался жутко длиннющим. Рууд удержал подачу, но уже в следующем гейме её отдал, что и привело к отставанию – 4:6. Во второй партии всё шло к тай-брейку, но Каспер оформил брейк в самый нужный момент – 7:5. Чжана это нисколько не смутило, и он сразу же обратно перехватил инициативу, брейканув в первом же гейме. Как итог – 6:2. Качели продолжились: в четвёртом сете Рууду хватило 24 минуты, чтобы повесить на китайца «баранку» – 6:0, но в решающем сете он снова сразу же отдал подачу и более не был близок к её возвращению – 2:6.

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Нельзя сказать, что Каспер играл плохо, тут скорее правильно будет отметить Чжана, который умудрился забить 60 виннерсов при вполне приемлемом в этом случае количестве невынужденных ошибок – 41.

Каспер Рууд уступил Чжану Чжичженю в пяти сетах и покинул US Open

Наконец, под утро настала пора появиться на коре Петре Квитовой и Каролин Возняцки. Чешка уже давно находится в топе WTA-тура, а вот датчанку мы не видели в деле более трёх лет с момента окончания карьеры. С тех пор она родила двух детей, поэтому мало кто ожидал, что бывшая чемпионка Australian Open вернётся на корт. Кстати, её муж – известный в прошлом баскетболист НБА Дэвид Ли.

На US Open Возняцки получила уайлд-кард. Но так как она после возвращения в тур менее месяца назад успела сыграть только три матча на турнирах категории «Премьер» в Монреале и Цинциннати, то мало кто ожидал от неё мощного выступления. Однако сперва она обыграла россиянку Татьяну Прозорову, а теперь расправилась ещё и с Квитовой.

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Каждый из первых пяти геймов оказался напряжённым и затяжным, так что сразу стало понятно, что не зря организаторы поставили игру на вечернюю сессию. Теннисистки по два раза обменялись брейками и уже готовились к тай-брейку, но Каролин в решающий момент сумела сделать усилие и выйти вперёд – 7:5. Во второй партии Квитова и Возняцки снова обменялись взятыми чужими подачами, а чешка потом чуть было не повторила историю из первого сета, но всё-таки сумела отыграть два брейк-пойнта при счёте 5:5.

Но, как оказалось, она лишь немного отсрочила триумф датчанки, которая оказалась сильнее на тай-брейке и со второго матчбола одержала неожиданную победу. Действовала она в своей не слишком зрелищной манере: осторожная игра без лишнего риска. Собственно, именно этим и объясняются её 13 невынужденных ошибок против 39 у куда более агрессивно играющей Квитовой.

623-я ракетка мира Возняцки обыграла 11-ю сеяную Квитову на US Open

Наконец-то на кортах «Флэшинг Медоуз» пошли сюрпризы, которых так недоставало в первые дни турнира. Кто окажется следующим фаворитом, битым невесть откуда взявшимся андердогом?

источник: «Советский спорт»
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