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Рублёв против «трёхцветных». Два француза обыграны, впереди - третий

Во втором круге US Open восьмой номер посева оказался сильнее Гаэля Монфиса.
Рублёв против «трёхцветных». Два француза обыграны, впереди - третий
01 сентября 2023 09:15
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Выступления Андрея Рублёва перед стартом Открытого чемпионата США вызывали серьёзную тревогу у российских любителей тенниса. После триумфа в шведском Бостаде, вызвавшего немало восторгов, он как будто разучился побеждать. С этого момента он выиграл всего одну встречу, вылетев с двух «Мастерсов» подряд уже по результатам первых матчей.

Да ещё и жребий US Open выглядел практически злой иронией по отношению ко второй ракетке России. В первом круге ему предстояло встретиться со своим обидчиком на турнире в Цинциннати — Эмилем Руусувуори. Всё шло к тому, что и в Нью-Йорке Рублёва не ждёт ничего хорошего.

Getty Images

Но в итоге Руусувуори принял решение сняться с турнира Большого шлема. И в соперники Андрею достался малоизвестный француз Артур Казо, попавший в основную сетку в качестве лаки-лузера. Российский теннисист, как показалось, так обрадовался этому факту, что серьёзно смог включиться в игру только в третьей партии. Тем не менее — победа за минимальное количество сетов и ещё один французский барьер на очереди.

Известный своим эксцентричным поведением на корте Гаэль Монфис явно хотел подольше задержаться на кортах Нью-Йорка. Тем более, что тем же вечером борьбу за выход в третий круг вела его жена Элина Свитолина — и в результате завершила её победой. Но Рублёв на этот раз был настроен максимально серьёзно. С первых же геймов он решил показать сопернику, кто в этот вечер главный на корте. Борьба на подаче Монфиса завязалась далеко не сразу, при этом свою Андрей держал уверенно. А в шестом гейме всё же смог добиться заветного брейка. Гаэль смог немедленно ответить, но в итоге партия осталась за Рублёвым — 6:4.

Такое начало на время лишило концентрации российского теннисиста, и первый же гейм на своей подаче во второй партии он проиграл под ноль. Но при этом было видно, что Андрей смотрится лучше соперника, а возникшая накладка на старте сета — не более, чем досадное недоразумение. 6:3 во второй партии и казалось, что очень скоро эта игра может закончиться.

При этом Рублёв не был бы Рублёвым, если бы не попытался создать проблемы сам себе, причём практически на ровном месте. Игра в кошки-мышки с французом в третьей партии привела к потере подачи в восьмом гейме. После чего спасать сет было уже поздно — 6:3 в пользу француза.

Getty Images

К счастью, после этого Андрей сумел по-настоящему разозлиться на себя и провёл почти образцовую партию, которых ему так не хватало в последние месяцы. Единственный свой гейм в четвёртом сете Монфис взял, когда всё в этом матче было уже ясно — Рублёв к этому моменту вёл 5:0. Итоговый же счёт партии — 6:1 — и российский теннисист уверенно шагает в третий круг.

«Французские дни» для Рублёва на этом US Open продолжаются — в следующем раунде его ждёт ещё один представитель этой страны — Артур Риндеркнеш. Как сложится эта встреча, мы узнаем позже. Но одно можно сказать с уверенностью — Андрей показал, что ему удалось преодолеть затяжной игровой кризис, и он готов к большим свершениям на кортах Нью-Йорка.

Рублёв провалил три турнира подряд. Вторая ракетка России разучился побеждать?

Забыл, куда приехал. Рублёв сыграл на US Open, словно во дворе

источник: «Советский спорт»
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