Медведев напугал фанатов. Уже в начале матча вызвал врача

Первые три раунда на US Open Медведев провёл относительно спокойно и без лишней суеты. Да, Кристофер О’Коннелл выиграл один сет у россиянина, но в целом это никак не повлияло на итоговый результат матча, который Даниил забрал в четырёх сетах. И вот чемпиону турнира двухлетней давности снова пришлось играть с представителем Австралии, Алексом Де Минором, причём он снова отдал один сет. Но это мы забегаем вперёд.

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Первую партию россиянин провёл откровенно плохо: часто ошибался, причём нередко на ровном месте, да и на подачей действовал неудачно – дважды её отдал, а в третьем случае пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Получается, только в одном случае не возникло проблем. Во втором сете Медведев начал поддавливать Де Минора и чуть было не вырвал чужую подачу в четвёртом гейме, но соперник с большими усилиями, отыграв пять брейк-пойнтов, всё-таки её сумел удержать.

Россиянин прибавил в решающий момент – при счёте 5:4 в свою пользу на чужой подаче отдал только одно очко. После этого настроение на корте сразу переменилось: появилась уверенность, что Медведев нашёл свою игру, воодушевился и подпитывается живо реагирующими на события трибунами. В третьем сете Даниил начал откровенно переигрывать Де Минора, который сумел взять только один гейм и повис на волоске от вылета с US Open.

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В четвёртом сете история практически повторилась: Де Минор дважды потерял подачу под ноль и снова почти без борьбы отдал сет, который стал последним в матче. Медведев может быть доволен тем, как сумел прибавить по ходу матча, который поначалу складывался в пользу его соперника. Однако тут надо быть осторожным: австралиец хоть и сильный оппонент, но не такой, какие ждут Даниила дальше на пути к трофею US Open.

Занятно, что в начале матча, после пятого гейма, россиянин воспользовался ингалятором из-за затруднённого дыхания в связи с удушающей жарой. У Даниила нет астмы, но определённые проблемы, видимо, всё равно возникли. Кстати, ранее на турнире у Медведева уже была забавная ситуация во втором круге, когда он после проигранного сета попросил у врачей такую же таблетку, какую они дали его сопернику немногим ранее. Доктора вместе с россиянином посмеялись, так что он умеет веселить не только публику.

Дальше Медведеву играть в четвертьфинале с Андреем Рублёвым. До этой стадии Даниил добрался в восьмой раз в карьере на турнирах серии «Большого шлема», в четвёртый – именно на US Open. Против Андрея у него пять побед в семи матчах, а именно на «Грэнд слэмах» выиграл обе. Каждый раз они играли на стадии четвертьфинала, как и сейчас, и всё заканчивалось одинаково – 3-0 в пользу Медведева.

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Однако на этот раз для победы фавориту придётся прибавлять в качестве игры. Рублёв победил Джека Дрейпера хоть и в четырёх сетах, но с очень хорошей статистикой по активно выигранным мячам по отношению к невынужденным ошибкам (45 и 25). Если и в следующем матче у Андрея будет получаться атаковать Медведева и при этом редко ошибаться, то шансы появятся.

Занятно, что наши ребята в отличных личных отношениях: Рублёв сам уже говорил, что они почти как семья, а сам Андрей является крёстным отцом дочери Даниила. Вот только во время четвертьфинала US Open на корте каждый будет сам за себя, тут можно не сомневаться.

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