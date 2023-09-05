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Россиянок в Нью-Йорке больше нет. Соболенко без труда «вынесла» Касаткину с US Open

Белорусская теннисистка ещё до матча стала первой ракеткой планеты.
Россиянок в Нью-Йорке больше нет. Соболенко без труда «вынесла» Касаткину с US Open
05 сентября 2023 11:23
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Дарья Касаткина забралась на US Open дальше остальных российских теннисисток, но покидает турнир после болезненного разгромного поражения в 1/8 финала, так что концовка выступления оказалась смазанной. Противостояла ей ещё одна спортсменка без флага – Арина Соболенко.

Белорусская теннисистка, кстати, перед игрой добилась удивительного достижения, причём даже не появляясь на корте – она займёт после турнира первую строчку в мировом рейтинге WTA. Это стало возможно благодаря поражению пока ещё действующей чемпионки Нью-Йорка Иги Свёнтек. И вот на фоне воодушевления от знаменательного события Соболенко вышла на игру с Касаткиной.

Уже в начале встречи спортсменки стали постоянно брать подачи друг друга – трижды в первых четырёх геймах. Но уже после пяти преимущество Арины стало очевидным – 4:1 и сразу три выигранных гейма под ноль. Далее фаворит спокойно довёл дело до победы в сете. Вторая партия повторила сценарий первой в плане постоянного обмена подачами на старте. После некоторого затишья концовка сета вновь изобиловала брейками. В итоге всё закончилось довольно дежурной победой Соболенко.

Getty Images

Можно было бы подумать, что суматоха и связанное с этим обилие брейков как-то поможет Касаткиной если не перевернуть игру, то хотя бы постараться за неё зацепиться в какой-то момент. Самое удивительное, что при очень приличном проценте подачи первым мячом (72%), россиянка умудрилась выиграть жалкие 47% мячей на ей. Соболенко играла намного активнее, агрессивнее, в том числе уже с приёма, что было видно как в самом матче, так и на итоговых цифрах, приведённых выше.

Увы, некоторые проблемы Касаткиной были видны ещё до матча с будущей первой ракеткой мира. В двух из трёх прошедших на турнире матчей она начинала с 2:6 в первой партии. Да и качество игры было таким, что вот эти неудачи в первых сетах не выглядели случайностью. Предсказуемо этого уровня тенниса не хватило, чтобы создать конкуренцию второй сеяной.

Getty Images

Далее белоруску ждет даже не сеяная Чжэн Циньвэнь, выбившая только что одного из лидеров женского тура Онс Жабер. У Соболенко очень неплохие шансы выиграть турнир, на котором более не осталось никого из топ-5 мирового рейтинга, кроме неё. Ну или хотя бы выйти в пятый подряд полуфинал на «Большом шлеме».

источник: «Советский спорт»
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