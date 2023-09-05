Россиянок в Нью-Йорке больше нет. Соболенко без труда «вынесла» Касаткину с US Open

Дарья Касаткина забралась на US Open дальше остальных российских теннисисток, но покидает турнир после болезненного разгромного поражения в 1/8 финала, так что концовка выступления оказалась смазанной. Противостояла ей ещё одна спортсменка без флага – Арина Соболенко.

Белорусская теннисистка, кстати, перед игрой добилась удивительного достижения, причём даже не появляясь на корте – она займёт после турнира первую строчку в мировом рейтинге WTA. Это стало возможно благодаря поражению пока ещё действующей чемпионки Нью-Йорка Иги Свёнтек. И вот на фоне воодушевления от знаменательного события Соболенко вышла на игру с Касаткиной.

Уже в начале встречи спортсменки стали постоянно брать подачи друг друга – трижды в первых четырёх геймах. Но уже после пяти преимущество Арины стало очевидным – 4:1 и сразу три выигранных гейма под ноль. Далее фаворит спокойно довёл дело до победы в сете. Вторая партия повторила сценарий первой в плане постоянного обмена подачами на старте. После некоторого затишья концовка сета вновь изобиловала брейками. В итоге всё закончилось довольно дежурной победой Соболенко.

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Можно было бы подумать, что суматоха и связанное с этим обилие брейков как-то поможет Касаткиной если не перевернуть игру, то хотя бы постараться за неё зацепиться в какой-то момент. Самое удивительное, что при очень приличном проценте подачи первым мячом (72%), россиянка умудрилась выиграть жалкие 47% мячей на ей. Соболенко играла намного активнее, агрессивнее, в том числе уже с приёма, что было видно как в самом матче, так и на итоговых цифрах, приведённых выше.

Увы, некоторые проблемы Касаткиной были видны ещё до матча с будущей первой ракеткой мира. В двух из трёх прошедших на турнире матчей она начинала с 2:6 в первой партии. Да и качество игры было таким, что вот эти неудачи в первых сетах не выглядели случайностью. Предсказуемо этого уровня тенниса не хватило, чтобы создать конкуренцию второй сеяной.

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Далее белоруску ждет даже не сеяная Чжэн Циньвэнь, выбившая только что одного из лидеров женского тура Онс Жабер. У Соболенко очень неплохие шансы выиграть турнир, на котором более не осталось никого из топ-5 мирового рейтинга, кроме неё. Ну или хотя бы выйти в пятый подряд полуфинал на «Большом шлеме».