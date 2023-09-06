ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Русскую теннисистку поймали на странном жульничестве в США. Тренер показывал ей... банан

Спортсменка отвергла обвинения одной фразой.
Русскую теннисистку поймали на странном жульничестве в США. Тренер показывал ей... банан
06 сентября 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

В 2006 году Мария Шарапова одержала историческую победу на US Open. Для 19-летней спортсменки этот титул «Большого шлема» стал вторым в карьере, а для российского женского тенниса, находившегося тогда на небывалом подъёме, – четвёртым в истории.

Россиянка выглядела максимально убедительно на протяжении всего своего выступления в США и выиграла в финале вполне заслуженно: опытная Энен-Арденн не смогла ничего противопоставить молодой сопернице. Однако американские журналисты до последнего искали в триумфе Шараповой изъян… И всё-таки нашли. На заключительной пресс-конференции Марию обвинили в очень странном нарушении.

Блистательная победа

На очередной розыгрыш Открытого чемпионата США россиянка уже ехала в статусе одной из сильнейших теннисисток планеты. Два года назад Мария совершила уникальный прорыв, завоевав свой первый трофей «ТБШ» всего в 17 лет, и тут же закрепилась в мировой элите.

Главным фаворитом турнира в США сеяная под третьим номером Шарапова, однако, не считалась. Выше неё котировались более опытные Амели Моресмо и Жюстин Энен-Арденн, на тот момент первая и вторая ракетки мира, соответственно. Обе девушки находились в прекрасной форме, поделив между собой три других турнира «Большого шлема» в сезоне: француженка победила в Англии и Австралии, а бельгийка - на любимом «Ролан Гаррос».

Яркая теннисистка разделась прямо на корте в США. Организаторы просили у неё прощения

Мария, однако, считаться с авторитетами не собиралась. Россиянка продвигалась по сетке более чем уверенно. Теннисистка не отдала соперницам ни одного сета в первых четырёх матчах, умудрившись при этом повесить им аж две «баранки». Единственной, кому удалось забрать у Шараповой больше трёх геймов за партию, оказалась будущая легенда китайского тенниса Ли На. С первым по-настоящему сложным вызовом на US Open россиянка столкнулась только на стадии четвертьфинала, где в двух сетах обыграла Татьяну Головин, дважды переводившую противостояние на тай-брейк.

Getty Images

Следующий матч Шараповой стал без преувеличения эпохальным. 19-летняя теннисистка натурально размазала блистательную Моресмо в полуфинале. Неожиданно отдав француженке второй сет, россиянка деклассировала её в двух других, добившись сухой победы: 6:0, 4:6, 6:0.

На решающую битву с пятикратной победительницей «ТБШ» Энен-Арденн девушка отправлялась максимально заряженной, хотя всё ещё не считалась фаворитом матча. Бельгийка в том сезоне пробилась во все четыре финала «Большого шлема», во Франции справившись с другой россиянкой - Светланой Кузнецовой, да и в личных противостояниях с Шараповой у неё было большое преимущество. Но на практике опыт Жюстин не помог. Мария слабо начала, но взяла себя в руки в середине первого сета и уже до последнего не отпускала противницу: 6:4, 6:4 - титул достался россиянке.

Getty Images

«Не собираюсь говорить о бананах»

Шарапова была вне себя от счастья. Девушка сначала упала на колени, а затем, осознав свой успех, начала прыгать от восторга. Во время награждения на лице Марии сияла улыбка: её триумф в США был абсолютным и безоговорочным.

Однако американские журналисты на послематчевой пресс-конференции всё же нашли в чём упрекнуть россиянку, устроив настоящую провокацию. Теннисистку неожиданно обвинили… в жульничестве.

Американец в ярости послал Медведева прямо во время матча. Реакция россиянина бесценна

Дело в том, что во время матча репортёры уличили Марию в обмене жестами с наставниками: тренером и отцом, также участвовавшим в подготовке теннисистки. Специалисты с трибун показывали девушке жесты, на которые та реагировала, или напоминали подкрепиться, демонстрируя воду или банан. При этом, согласно правилам, тренерам запрещено давать спортсмену подсказки во время игры или как-либо иначе влиять на ход матча.

Getty Images

Именно на это в ходе интервью россиянке указали журналисты. Шарапову провокационный вопрос американцев возмутил.

- Я только что выиграла турнир «Большого шлема» и не собираюсь с вами говорить ни о пальцах, ни о бананах. Перед вами сидит чемпионка US Open, и вас не должно беспокоить, ни что я ем, ни во что одеваюсь. Моя карьера – это победа в теннисном матче. Давайте отбросим все правила и книжки. Вы серьёзно думаете, что, последовав совету съесть банан, можно выиграть? - сказала теннисистка.

Как видно, отрицать специфическое нарушение Мария не стала. Специалист, по видимости, обрадовался, что вывел девушку на эмоции, и решил её «додавить»… Однако россиянка одной фразой пресекла дальнейшую дискуссию:

- Давайте скажем всем игрокам: банан – это путь к победе. Всё, тема закрыта.

«Банановая» тема на этом действительно была закрыта. Эпизод впоследствии упоминался в репортажах по матчу, однако никаких официальных претензий к Шараповой выдвинуто не было: заслуженный титул Марии остался при ней.

источник: «Советский спорт»
«Что он делал в туалете?» Звезду тенниса обвинили в странном нарушении на US Open
«Что он делал в туалете?» Звезду тенниса обвинили в странном нарушении на US Open
Соперник упорно требовал наказать знаменитого теннисиста.
05.09.2023 14:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Скандал на US Open. Фанат выкрикнул нацистский лозунг, его ловили по всему стадиону
Скандал на US Open. Фанат выкрикнул нацистский лозунг, его ловили по всему стадиону
Русский немец Александр Зверев не смог не отреагировать на провокацию.
05.09.2023 12:30
Теннис
автор: Сергей Чиков
Россиянок в Нью-Йорке больше нет. Соболенко без труда «вынесла» Касаткину с US Open
Россиянок в Нью-Йорке больше нет. Соболенко без труда «вынесла» Касаткину с US Open
Белорусская теннисистка ещё до матча стала первой ракеткой планеты.
05.09.2023 11:23
Теннис
автор: Юрий Усынин
Медведев напугал фанатов. Уже в начале матча вызвал врача
Медведев напугал фанатов. Уже в начале матча вызвал врача
Россиянин вышел в четвертьфинал US Open, но его состояние вызывает беспокойство.
05.09.2023 09:50
Теннис
автор: Юрий Усынин
Американскую звезду тенниса стошнило прямо на корте. Жёсткие кадры с US Open
Американскую звезду тенниса стошнило прямо на корте. Жёсткие кадры с US Open
Пит Сампрас победил вопреки ужасному самочувствию.
05.09.2023 08:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
«Тебе должно быть стыдно». Медведев мощно ответил на провокацию иностранного журналиста
«Тебе должно быть стыдно». Медведев мощно ответил на провокацию иностранного журналиста
Российский теннисист не стал сдерживать эмоции.
05.09.2023 00:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
Рублёв злился на себя и ругался с тренером. А потом вынес здоровенного британца
Рублёв злился на себя и ругался с тренером. А потом вынес здоровенного британца
Российский теннисист в четырёх сетах переиграл Джека Дрэйпера и вышел в четвертьфинал US Open.
04.09.2023 23:45
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Жуткий инцидент на матче US Open. Подстреленного фаната срочно увезли в больницу
Жуткий инцидент на матче US Open. Подстреленного фаната срочно увезли в больницу
От теннисистов трагедию скрыли.
04.09.2023 08:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
Лежала и не двигалась. Звезда US Open покинула корт в инвалидной коляске
Лежала и не двигалась. Звезда US Open покинула корт в инвалидной коляске
Белорусская теннисистка сильно напугала фанатов.
04.09.2023 00:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.