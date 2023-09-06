Русскую теннисистку поймали на странном жульничестве в США. Тренер показывал ей... банан

В 2006 году Мария Шарапова одержала историческую победу на US Open. Для 19-летней спортсменки этот титул «Большого шлема» стал вторым в карьере, а для российского женского тенниса, находившегося тогда на небывалом подъёме, – четвёртым в истории.

Россиянка выглядела максимально убедительно на протяжении всего своего выступления в США и выиграла в финале вполне заслуженно: опытная Энен-Арденн не смогла ничего противопоставить молодой сопернице. Однако американские журналисты до последнего искали в триумфе Шараповой изъян… И всё-таки нашли. На заключительной пресс-конференции Марию обвинили в очень странном нарушении.

Блистательная победа

На очередной розыгрыш Открытого чемпионата США россиянка уже ехала в статусе одной из сильнейших теннисисток планеты. Два года назад Мария совершила уникальный прорыв, завоевав свой первый трофей «ТБШ» всего в 17 лет, и тут же закрепилась в мировой элите.

Главным фаворитом турнира в США сеяная под третьим номером Шарапова, однако, не считалась. Выше неё котировались более опытные Амели Моресмо и Жюстин Энен-Арденн, на тот момент первая и вторая ракетки мира, соответственно. Обе девушки находились в прекрасной форме, поделив между собой три других турнира «Большого шлема» в сезоне: француженка победила в Англии и Австралии, а бельгийка - на любимом «Ролан Гаррос».

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Мария, однако, считаться с авторитетами не собиралась. Россиянка продвигалась по сетке более чем уверенно. Теннисистка не отдала соперницам ни одного сета в первых четырёх матчах, умудрившись при этом повесить им аж две «баранки». Единственной, кому удалось забрать у Шараповой больше трёх геймов за партию, оказалась будущая легенда китайского тенниса Ли На. С первым по-настоящему сложным вызовом на US Open россиянка столкнулась только на стадии четвертьфинала, где в двух сетах обыграла Татьяну Головин, дважды переводившую противостояние на тай-брейк.

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Следующий матч Шараповой стал без преувеличения эпохальным. 19-летняя теннисистка натурально размазала блистательную Моресмо в полуфинале. Неожиданно отдав француженке второй сет, россиянка деклассировала её в двух других, добившись сухой победы: 6:0, 4:6, 6:0.

На решающую битву с пятикратной победительницей «ТБШ» Энен-Арденн девушка отправлялась максимально заряженной, хотя всё ещё не считалась фаворитом матча. Бельгийка в том сезоне пробилась во все четыре финала «Большого шлема», во Франции справившись с другой россиянкой - Светланой Кузнецовой, да и в личных противостояниях с Шараповой у неё было большое преимущество. Но на практике опыт Жюстин не помог. Мария слабо начала, но взяла себя в руки в середине первого сета и уже до последнего не отпускала противницу: 6:4, 6:4 - титул достался россиянке.

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«Не собираюсь говорить о бананах»

Шарапова была вне себя от счастья. Девушка сначала упала на колени, а затем, осознав свой успех, начала прыгать от восторга. Во время награждения на лице Марии сияла улыбка: её триумф в США был абсолютным и безоговорочным.

Однако американские журналисты на послематчевой пресс-конференции всё же нашли в чём упрекнуть россиянку, устроив настоящую провокацию. Теннисистку неожиданно обвинили… в жульничестве.

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Дело в том, что во время матча репортёры уличили Марию в обмене жестами с наставниками: тренером и отцом, также участвовавшим в подготовке теннисистки. Специалисты с трибун показывали девушке жесты, на которые та реагировала, или напоминали подкрепиться, демонстрируя воду или банан. При этом, согласно правилам, тренерам запрещено давать спортсмену подсказки во время игры или как-либо иначе влиять на ход матча.

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Именно на это в ходе интервью россиянке указали журналисты. Шарапову провокационный вопрос американцев возмутил.

- Я только что выиграла турнир «Большого шлема» и не собираюсь с вами говорить ни о пальцах, ни о бананах. Перед вами сидит чемпионка US Open, и вас не должно беспокоить, ни что я ем, ни во что одеваюсь. Моя карьера – это победа в теннисном матче. Давайте отбросим все правила и книжки. Вы серьёзно думаете, что, последовав совету съесть банан, можно выиграть? - сказала теннисистка.

Как видно, отрицать специфическое нарушение Мария не стала. Специалист, по видимости, обрадовался, что вывел девушку на эмоции, и решил её «додавить»… Однако россиянка одной фразой пресекла дальнейшую дискуссию:

- Давайте скажем всем игрокам: банан – это путь к победе. Всё, тема закрыта.

«Банановая» тема на этом действительно была закрыта. Эпизод впоследствии упоминался в репортажах по матчу, однако никаких официальных претензий к Шараповой выдвинуто не было: заслуженный титул Марии остался при ней.