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«Я крёстный отец его дочери». В четвертьфинале US Open сразятся Медведев и Рублёв

Один из двух лучших теннисистов России слишком рано закончит борьбу в Нью-Йорке.
«Я крёстный отец его дочери». В четвертьфинале US Open сразятся Медведев и Рублёв
06 сентября 2023 13:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

АВСТРАЛИЙСКИЙ СЕТ

Матчи первых трёх кругов Открытого чемпионата США Даниил Медведев провёл относительно спокойно. Да, австралиец Кристофер О’Коннелл взял сет у россиянина, но в целом это никак не повлияло на итоговый результат матча, который Даниил выиграл в четырёх сетах.

В четвёртом круге победителю US Open 2021 вновь пришлось играть с представителем Австралии, Алексом де Минором. И сценарий повторился.

Первую партию россиянин провёл откровенно плохо: часто ошибался, причём нередко на ровном месте, да и на подаче действовал неудачно – дважды её отдал, а в третьем случае пришлось отыгрывать брейк-пойнт. В итоге проиграл 2:6.

КЛАСС БЬЁТ УДАЧУ

Во втором сете россиянин перехватил инициативу. В четвёртом гейме он чуть было не вырвал чужую подачу, но соперник с большими усилиями, отыграв пять брейк-пойнтов, всё-таки сумел её удержать.

Тем не менее Медведев прибавил в решающий момент и завершил сет со счётом 6:4. После этого настроение на корте изменилось: появилась уверенность, что россиянин воодушевился энергией трибун и нашёл свою игру.

Getty Images

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В третьем сете Даниил начал откровенно переигрывать де Минора, который сумел взять только один гейм. А в четвёртом не дал сопернику даже шанса опомниться. Де Минор дважды потерял подачу под ноль и снова почти без борьбы отдал сет, который стал последним в матче.

Медведев может быть доволен тем, как сумел прибавить по ходу матча, который поначалу складывался в пользу его соперника. Однако надо быть осторожным: австралиец хотя и сильный оппонент, но не такой, какие ждут Даниила дальше на пути к трофею турнира «Большого шлема».

КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ

Примечательный факт: в начале матча, после пятого гейма, Медведеву пришлось воспользовался ингалятором из-за затруднённого дыхания в связи с удушающей жарой. У Даниила нет астмы, но определённые проблемы, видимо, всё равно возникли.

Eurosport

Ранее на турнире у Медведева уже была неординарная ситуация. После проигранного сета в матче второго круга он попросил у врачей такую же таблетку, какую они дали его сопернику. Доктора вместе с россиянином посмеялись.

Следующим соперником Медведева будет Андрей Рублёв. Статистика в этом противостоянии в пользу первой ракетки России: Даниил побеждал соотечественника в пяти из семи матчей. На турнирах «Большого шлема» они трижды играли на стадии четвертьфинала, и всякий раз сильнее оказывался Медведев.

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В предыдущем круге Рублёв уверенно победил Джека Дрейпера. И если вторая ракетка России сохранит атакующий стиль при минимуме ошибок, то первой ракетке придётся очень непросто.

Примечательно, что Рублёв и Медведев дружат давно и очень близко. Настолько, что Андрей является крёстным отцом его дочери.

Соцсеть Даниила Медведева

«Это уже что-то вроде семьи, потому что я крёстный отец его дочери. Очевидно, что мы строим наши отношения из-за тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. У нас прекрасные отношения. Он очень честный, очень расслабленный. С ним очень легко общаться. Очень скромный. В то же время он очень, очень забавный. Когда проводишь с ним время, всегда весело», – сказал Рублёв на пресс-конференции.

источник: «Советский спорт»
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