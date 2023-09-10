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Медведев закатил истерику прямо в финале. Пришлось извиняться перед женой

Драматичное поражение россиянина.
Медведев закатил истерику прямо в финале. Пришлось извиняться перед женой
10 сентября 2023 17:30
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

Уже сегодня Даниил Медведев сыграет в финале US Open с Новаком Джоковичем. Российский теннисист уже побеждал легендарного серба в этом турнире, и хочется верить, что успех 2021 года удастся повторить.

Главное для нашего спортсмена — сохранять хладнокровие. Довольно часто излишние эмоции становились проблемой для Медведева — в том числе в матчах за титул.

Чуть больше года назад Даниил играл в финале престижного турнира и устроил самую настоящую истерику. На жену россиянина было больно смотреть.

Первая ракетка

Буквально за неделю до решающего матча на турнире в немецком Галле Медведев поднялся на первое место в рейтинге АТР. К финалу травяного турнира он подходил в статусе фаворита, хотя и его соперника нельзя было назвать мальчиком для битья. Поляк Хуберт Хуркач занимал 12-е место в мире, а в полуфинале одолел самого Ника Кирьоса.

Getty Images

Настрой у польского теннисиста тоже был запредельный. Добавлял мотивации и тот факт, что Хуркачу предстояло играть против первой ракетки мира.

«Когда играешь в финале, всегда хочется получить главный трофей. Всегда очень приятно участвовать в последнем матче турнира... Мне очень нравится играть на травяных кортах. Конечно, Даниил — первая ракетка мира. Я никогда раньше не побеждал первую ракетку мира. Это будет тяжелый матч, но я постараюсь получить удовольствие и сыграть как можно лучше» — говорил Хуберт пресс-службе АТР.

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Матч практически сразу пошел не по плану Медведева. Первый сет закончился со счетом 6:1 в пользу поляка и был, помимо всего прочего, отмечен любопытным инцидентом. На корт выбежал экоактивист и попытался приковать себя к сетке. Однако возмутителя спокойствия быстро скрутили.

Крики и извинения

Во втором сете все было для Медведева так же печально. Уступив в длительном розыгрыше, Даниил не выдержал и сорвался на своего тренера Жиля Сервара. Специалист терпеть выходку россиянина не стал и тут же покинул ложу. Камеры выхватили также лицо жены теннисиста Дарьи. Она буквально сгорала от стыда за мужа.

В итоге Медведев проиграл со счетом 4:6. На тот момент для россиянина это был уже пятый проигранный финал подряд!

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«Мы увидели, что Хуркач был явно сильнее Медведева за счёт подачи. Он играл острее, подавал чисто и по игре смотрелся интереснее. Что не получилось у Медведева? Тяжело играть против таких соперников, как поляк. Нужно постоянно держать подачу. Когда Даня проиграл второй гейм, на него оказывалось некоторое давление, что он должен показать что-то такое, чего не было в предыдущих матчах. Возможно, это и сказалось на результате», — так прокомментировал «Чемпионату» поражение Медведева знаменитый российский теннисист Андрей Ольховский.

Getty Images

После матча Медведеву пришлось публично извиняться за свое поведение. Однако почему-то Даниил попросил прощения лишь у супруги, а про тренера совершенно забыл. Впрочем, французский специалист, очевидно, и сам делает скидку на темперамент своего спортсмена. Впоследствии Сервара признавался, что от него регулярно требуется быть сильным и подбирать правильные слова, чтобы направлять энергию Даниила в правильное русло.

Остается надеяться, что и в финале US Open Сервара сумеет совладать с бурным нравом Медведева и помочь тому разобраться с Джоковичем. И теннисисту, и его наставнику потребуется максимальная выдержка.

источник: «Советский спорт»
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