Украинка наехала на WTA. Теннисистка жалуется на русских и на дефицит внимания

Украинка Леся Цуренко, выступающая в женском мировом туре, оказалась в центре внимания не по причине свой игры, а из-за высказываний за пределами корта. На этот раз она недовольна тем, что теннисное сообщество всё меньше внимания уделяет проблемам её страны.

«Мы уже полтора года в состоянии постоянного противостояния с WTA. Действительно, начиная с «Ролан Гаррос», у меня перестали спрашивать о событиях на Украине. На «Уимблдоне» у меня просто не было ни одной пресс-конференции. Да, есть ощущение, что в теннисе как можно больше пытаются эту тему умалчивать. Это чисто моё личное впечатление. За себя я могу сказать, что прилагаю максимум усилий, чтобы продолжать борьбу, прояснить все у нас вопросы», - заявила теннисистка в интервью изданию «Большой теннис Украины».

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Вот именно после таких заявлений, вполне вероятно, сочувствующие украинским спортсменам люди пересмотрят свои взгляды на ситуацию. Ты – спортсменка, так играй в теннис, это твоя работа! Почему журналисты, которые приезжают освещать крупнейшие турниры, должны спрашивать тебя о том, что вообще не имеет отношения к теннису? Почему кто-то вообще должен желать общения с Цуренко, занимающей 49-ю строчку в мировом рейтинге?

Леся, ты на «Уимблдоне» не выиграла ни одного матча у соперницы из топ-30, кому ты там нужна? Или вокруг украинцев теперь должен плясать весь мир? Если ты так переживаешь за своих соотечественников, так чего же ездишь по всему миру, живёшь в хороших отелях, зарабатываешь деньги, а не находишься в своей стране и не помогаешь её жителям?

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Но теннисистка не остановилась на сказанном, и не удержалась о выпаде в адрес российских коллег.

«К сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать. Это для меня очень удивительно. Особенно то, что касается флагов. Ибо таких ситуаций было очень много. Ну не удается им от этого избавиться. Им реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьёвки».

О чём она вообще? Российские теннисисты выступают в нейтральном статусе, триколор нигде не фигурирует, а на сайте WTA даже в перечне стран отсутствует Россия. Кстати, на сайте ATP мы есть, и если её выбрать, то в перечне игроков отсортируются именно наши парни. У девчонок такой возможности сейчас нет. Что этой Лесе ещё надо?

Самое главное, что российский теннис значит для мирового тура куда больше украинского. Даниил Медведев – один из самых ярких представителей в мировом туре. При всём уважении к остальным звёздам, именно Даня настоящий рок-н-рольщик ATP, выделяющийся на фоне остальных. Яркие личности всегда были нужны и важны для спорта. Спросите Джона Макинроя и Андре Агасси, которые даже спустя много лет после завершения карьеры постоянно мелькают в рекламах и на телевидении.

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Помимо этого, Даниил ведь и результаты демонстрирует прекрасные. А ещё есть Карен Хачанов с Андреем Рублёвым, которые находятся среди лидеров мужского тенниса. У мужчин в топ-15 трое россиян, шестеро – в топ-100. Знаете, на какой строчке лучший из украинцев? 163. У женщин всё не так однобоко, но и там две россиянки в топ-20 рейтинга, а украинок так высоко нет вовсе.

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Под конец Цуренко совсем сбилась с мысли и стала нести какую-то несуразную чушь. Вот тут как раз очень уместно было бы вспомнить про коньяк по утрам от Дмитрия Губерниева:

«Пусть объяснят особенности нейтрального статуса, что подразумевается… Скажем, чётко прояснить для начала… хотя уже для начала не получается… Тогда хотя бы сейчас, да, было бы неплохо прояснить эти особенности».

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Будем честны, постоянное нытьё, недовольство, какие-то нелепые требования от украинской стороны уже порядком надоели примерно всем. Когда со временем ситуация разрешится, российские спортсмены будут, как и раньше, продолжать купаться во внимании в свете софитов на крупнейших турнирах мира, а украинцы за редким исключением окажутся никому не интересны. Хотя эта тенденция проявляется уже сейчас, что вызывает вот такие эмоциональные срывы, как у этой посредственной теннисистки.