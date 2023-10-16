Маньяк с ножом пырнул звезду тенниса прямо на корте. Безумца даже не посадили!

30 лет назад мир тенниса потрясла шокирующая новость. На первую ракетку мира Монику Селеш напали прямо во время матча. Маньяка с ножом, устроившего жуть на арене в Гамбурге, так толком и не наказали. А теннисистка после инцидента несколько лет не могла выйти из дома.

Вспоминаем подробности жуткой истории.

Стремительный взлёт

Моника Селеш родилась в югославском городе Нови-Сад, ныне принадлежащем Сербии. Заниматься теннисом девочка стала уже в шесть лет по настоянию отца. Он же и был для Моники первым тренером, так как профессионального специалиста семья позволить себе не могла. Занималась же Селеш и вовсе не на настоящих кортах, а на автомобильной стоянке за домом.

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Спартанские условия, в которых приходилось тренироваться, быстро привели Монику к первым успехам. В 13 лет она вместе с родителями отправилась на турнир во Флориду, где её заметил тренер Ник Боллетьери. Он предложил юной теннисистке место в своей академии. Предложение было принято: вся семья Селеш перебралась в США.

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Уже к 15 годам Моника полностью перешла в профессиональный теннис, оставив юниорский уровень. Агрессивный стиль юной спортсменки поражал экспертов и болельщиков. У доминировавшей на тот момент на мировой арене немки Штеффи Граф появился реальный конкурент!

Очень быстро Селеш добралась до вершин мирового тенниса и стала побеждать на турнирах «Большого шлема». Её любимым был «Ролан Гаррос»: на французских грунтовых соревнованиях Моника победила три раза подряд с 1990 по 1992 годы. Также в её копилке появились титул Australian Open и US Open. Кто бы мог подумать, что такая великолепная карьера прервётся на самом взлёте…

Нападение со спины

В 1993 году Селеш собиралась вновь защитить титул «Ролан Гаррос». В рамках подготовки к французскому турниру она отправилась на соревнования в Гамбург. Первые два раунда югославская спортсменка с лёгкостью выиграла. В третьем матче ей противостояла соперница из Болгарии Магдалена Малеева. Здесь у Моники тоже не должно было возникнуть никаких проблем. Первый сет она выиграла и вела во втором, но неожиданно ход матча прервало страшное происшествие.

Во время небольшого перерыва на водопой на корте внезапно началась неразбериха. Было видно, как Селеш падает на землю, держась за спину. Рядом с ней несколько человек пытались сдержать мужчину безумного вида. Оказалось, он напал на Монику с ножом со спины, когда она присела на скамейку, чтобы попить воды. Маньяку удалось нанести теннисистке удар ножом, перед тем как его скрутили. Спортсменку срочно забрали в больницу.

Нападавший оказался человеком по имени Гюнтер Пархе. Мужчина был сумасшедшим фанатом Штеффи Граф. Из-за того, что Селеш отняла у немки несколько титулов и статус первой ракетки мира, он решил отомстить ей и навсегда лишить её возможности играть в теннис.

«Я помню, как сидела на корте и вытиралась полотенцем, а затем наклонилась вперёд, чтобы сделать глоток воды. Едва чашка коснулась моих губ, как я почувствовал ужасную боль в спине. Я обернулась и увидела мужчину в бейсболке с ухмылкой на лице. В его руках был длинный нож. Он снова попытался ударить меня. Я не понимала, что происходит», — вспоминала Моника в своей книге «Взять себя в руки».

Daily Mail

Пархе до суда отправили в тюрьму примерно на шесть месяцев, однако итог слушаний по делу многих шокировал. Мужчину признали невменяемым, назначили ему принудительное лечение и дали два года условно. Скончался он в 2022 году в доме престарелых для душевнобольных.

Сломанная карьера

Разумеется, для Селеш подобный приговор нападавшему тоже стал ударом. Ножевая рана оказалась неглубокой, а вот душевная — чрезвычайно серьёзной. Два года Моника практически не выходила из дома и не участвовала в соревнованиях. Она боялась, что маньяк снова нападёт на неё. Вновь обрести себя девушке помогла лишь работа с психологом.

В 1995-м Селеш возобновила карьеру и уже через год сумела выиграть Australian Open. Однако надолго Моники, увы, не хватило. Спортсменку подкосил не только инцидент в Гамбурге, но и смерть отца, у которого диагностировали рак. Многие эксперты признавали: не случись с девушкой всех этих несчастий, она вполне могла стать величайшей теннисисткой в истории, обойдя ту же Штеффи Граф по количеству титулов.

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Произошедшее с Селеш также несколько изменило работу организаторов теннисных соревнований. Безопасности стали уделять гораздо больше внимания, чем прежде. В конце концов, провал охраны на матче Моники в Гамбурге был попросту вопиющим. Маньяк спокойно пронёс на арену нож, спокойно спустился со своего места к корту и спокойно добрался до своей жертвы.

«Это повлияет на всю нашу игру. Теннис всегда был очень доступным для публики, вы могли прийти на стадион и оказаться в метре от спортсменов. Теперь всё изменится», — говорил в 1993 году один из спонсоров женского тура газете Los Angeles Times.

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Что касается Селеш, то она успела до окончания карьеры ещё завоевать бронзу Олимпийских игр в Сиднее. Примерно с 2003 года теннисистка почти перестала выступать, а в 2008 году официально объявила, что заканчивает со спортом. Сейчас она замужем за американским миллиардером и периодически появляется в медиа как теннисный эксперт. О трагедии в Гамбурге бывшая спортсменка предпочитает не говорить.