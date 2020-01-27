Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне

БОЛЬШОЙ СТЭН

– Не часто так бывает, что проиграл – и не сильно расстраиваешься. Но сейчас такой случай. Конечно, мне жаль, что я уступил Стэну. Конечно, я бы предпочел, чтобы он действовал так здорово в другом матче и на другом турнире. Но все равно – я сыграл хорошо. Нет такого, чтобы сильно себя за что-то корил, что не использовал много моментов… Да, где-то можно было сработать получше, но это детали. Главное, что надо признать – Стэн был очень силен. А я сделал все, что мог. Все, на что был готов. Просто этого не хватило.

Даниил Медведев действительно достойно воспринял поражение. И, по большому счету, он во всем прав. Конечно, россиянин считался фаворитом. Во-первых – как четвертая ракетка планеты и финалист предыдущего «Большого шлема». Во-вторых – поскольку дважды уже Вавринку обыгрывал. В том числе, на US Open-2019. Кроме того, было заметно, что Даниил – в хорошей форме. Он уверенно прошел здесь три круга. Отдал лишь сет – Фрэнсису Тиафу в первом раунде. А в целом действовал уверенно и надежно. Стэн же до сих пор пытается вернуться на тот уровень, который был до операций на колене – в 2017 году. И получается с переменным успехом. Скажем прямо – не очень-то получается. Да, Вавринка уже стоит в топ-20. Но того Стэна, который относительно недавно бил представителей «Биг-3» и трижды брал «Большие шлемы», мы больше не видели.

Точнее – не видели до этого дня.

Медведев правда действовал великолепно. Играл, как может – надежно держал мяч, убойно подавал, пробивал навылет из подготовленных ситуаций… Очень-очень редко ошибался. Держался спокойно, без лишних эмоций (которые ему часто мешают). И все это давало результат – вторую и третью партию россиянин выиграл «с запасом» (6:2, 6:4). Но в первой, четвертой и, особенно, в пятой сильнее был Стэн. И нет, не потому, что Даниил вдруг сбавлял обороты, терял свой ритм, пулял по аутам… Его общий уровень не падал от слова «совсем». Просто сам Вавринка включался на полную. И попадал вообще все! Из самых нереальных позиций! Заводил и себя, и трибуны, вытаскивал шикарные мячи, а после – повторял это снова. И снова. И снова…

Такого Станисласа просто не обыграть. Ни Медведеву. Ни Надалю. Ни Джоковичу. Да даже если всех троих поставить вместе – не факт, что с ним справятся! А если сделал все, что мог, и не за что себя корить, а просто соперник сыграл потрясающе, то смысл посыпать голову пеплом? Обидно – да. Трагедия – нет.

– Думаю, так классно я не играл с момента операции, – признался Вавринка. – Это определенно мой лучший матч после возвращения в Тур. Я знал, что с Даниилом будет очень непросто. Его сложно переиграть. Сложно заставить двигаться и ошибаться. Но у меня был четкий план на игру, плюс я понимал, что выступаю в роли «темной лошадки». И, в общем-то, мне нечего терять. Однако мне неважно, кто по ту сторону сетки. Я выхожу лишь чтобы побеждать. Я чувствовал перед турниром, что набрал свою форму. Что вышел на топ-уровень. Я много занимался теннисом, физикой. И доволен тем, как боролся. Какие принимал решения. Как вел себя в ключевые моменты. Даниил – очень сильный соперник, и чтобы его победить, надо показывать теннис высшего уровня. Сегодня у меня получилось. Так, как не получалось уже очень давно.

– Стэн попросту «убил» меня в пятом сете, – добавил Медведев. – Он вообще не ошибался, забивал почти все. Возможно, ключевой стала четвертая партия, которую я отдал на тай-брейке. В пятой шансов на победу он мне не дал. Но ничего, мы сделаем выводы. Сейчас немного отдохнем. И будем готовиться к новым турнирам. Впереди по плану – Марсель и Роттердам.

ДВА ДРУГА, ТРИ СЕТА

– Конечно, приятно выиграть столько матчей подряд. Но на каждом турнире есть только один чемпион, все остальные – проигрывают. У нас такой вид спорта, что поражения неизбежны. И у меня они будут. Причем, их будет много. Поэтому я не зацикливаюсь на своей серии побед. А просто двигаюсь от матча к матчу, – рассуждал Андрей Рублев накануне.

Россиянин начал этот год с 11 побед кряду. Взял титулы в Дохе и Аделаиде (стал первым, кто так удачно стартовал в сезоне со времен Доминика Хрбаты в 2004 году!). Прошел три круга в Мельбурне. С учетом прошлогоднего Кубка Дэвиса, серия Андрея растянулась аж на 15 встреч! И мы надеялись – она продолжится. Несмотря на то, что в четвертом раунде Рублева ждало рандеву с Александром Зверевым.

Тем самым, который – седьмая ракетка планеты. И который так плохо отыграл ATP Cup, что уступил все три матча, у Стефаноса Циципаса взял только пять геймов, у Дениса Шаповалова – и вовсе четыре, зато «оформил» 31 двойную ошибку за семь сетов! Его нервный срыв и гневная тирада в адрес отца и тренера, Александра Зверева-старшего, состоявшая сплошь из крепких русских матерных слов, стала одним из самых ярких эпизодов января (Саша как раз ругался на свою подачу в одном из перерывов матча). Конечно, не красящим самого теннисиста… Но по приезду в Мельбурн парень преобразился. Три раунда прошел, не отдав ни партии (всего второй раз в карьере на «Больших шлемах»!), двойные вовсе делать разучился (допустил всего 7 за все эти встречи). И, в общем, быстро превратился в того, в кого должен. А именно – в одного из фаворитов.

Учитывая, что Рублев ранее все три раза Звереву уступил, за Андрея становилось тревожно. И тот факт, что ребята – друзья («Мы знаем друг друга с 10 лет и все время прекрасно общаемся. Можно сказать, даже мечтали вместе, что сыграем на поздней стадии на «Большом шлеме», – рассказывал сам Рублев), ни на что не влиял. На корте друзей нет. Только соперники.

Увы, свой статус Зверев подтвердил. А Андрей подтвердил, что устал. И сложный график начала сезона все-таки дал о себе знать. Борьба продлилась лишь три партии. И закончилась с одинаковым счетом во всех – 6:4.

После последнего очка ребята обнялись. И несколько минут стояли у сетки, пока Александр говорил россиянину что-то на ухо. Лишь после этого отправились к скамейкам. Как ни крути, а такие моменты – они тоже врезаются в память. Как только матч закончился, вы снова – друзья.

– Я просто сказал, что он – молодец. Напомнил, как далеко мы прошли. И пообещал, что еще не раз встретимся – в еще более значимых матчах, – рассказал Александр. – Рублев – отличный теннисист. Он точно пробьется в топ-10. И я уверен, его ждет отличное будущее.

Мы уверены тоже. Но именно этот турнир для россиян все же закончен. По крайней мере – в мужском одиночном разряде. У девушек еще осталась Анастасия Павлюченкова.