Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия…

Напомним, четыре года назад Веснина завоевала олимпийское золото в паре с Екатериной Макаровой. В 2018-м россиянка сделала паузу в выступлениях в связи с рождением дочери Лизы. С тех пор на профессиональный корт Веснина не выходила. С темы ее возможного возвращения и началась беседа знаменитой теннисистки с Командной.

О МЫСЛЯХ ВЕРНУТЬСЯ

- В феврале я говорила, что подумываю возобновить выступления. Но не успели ко мне прийти подобные мысли, как началась пандемия. Считаю, это был знак свыше. Вселенная дала мне понять, что не надо ничего менять. И что я должна продолжать заниматься домом и семьей.

О РУБЛЕВЕ, ХАЧАНОВЕ, МЕДВЕДЕВЕ

- У вас были эфиры с ними, и вы удивились, насколько это образованные, интересные ребята? Для меня это давно не новость. Я их помню мальчишками. С Рублевым тренировались, когда его, 14-летнего, пригласили на спарринги во время Кубка Кремля. Мой партнер не пришел, и я подозвала Андрея. Он обалдел от того, что я знаю его по имени. Бил по мячу так же сильно, как и сейчас. Его потенциал был очевиден уже тогда.

А Даня Медведев как-то попросил меня в твиттере разместить пост о конкурсе самых талантливых теннисистов, чтобы… за него больше народу проголосовало. Потом благодарил, что помогла выиграть ему главный приз. А увиделись мы только спустя 5-6 лет на каком-то турнире Большого шлема.

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

- Любой успешный теннисист – в том числе и бизнесмен. Ты должен себя продавать – болельщикам, спонсорам, прессе. За тобой же стоит целая команда. Поэтому твой имидж вне корта не менее важен, чем результаты. Надо обеспечить и себя, и тех, кто на тебя работает. Хорошо, что новые звезды мужского тенниса настолько популярны. За Медведева, Хачанова, Рублева болеет все больше и больше людей. Это должно помочь развитию их карьеры.

О СТАНОВЛЕНИИ В СОЧИ

- Да, чаще наши теннисистки выбирают для тренировок другие страны. Но, скажем, Испания мне точно не подошла бы. Это не мой стиль. Приглашали в академию в Америке, в Турцию… Но мои родители посчитали, что на тот момент ребенок должен находиться дома. У меня была школа, только в 11-м классе я перешла на домашнее обучение, а до этого занималась наравне со всеми. А вот большинство моих подруг-теннисисток уже с 3-го класса почти полностью концентрировались на спорте.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

- Ставить все на спорт неправильно. Иначе мы получаем кучу поломанных судеб. Поэтому я благодарна родителям, что они уделяли внимание моему образованию. Да и мне самой было интересно совмещать нормальную учебу с тренировками. Спустя годы это упростило переход от теннисной жизни к обычной. И я стараюсь продолжать развиваться.

О СОБСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ

- Была идея открыть теннисную академию в Сочи. Я даже была на приеме у Владимира Путина и просила выделить участок. Его выделили, но потом пошли бюрократические моменты, надо было стучаться в двери кабинетов чиновников… В общем, академии по-прежнему нет. Хотя в таком городе она должна быть! Я сейчас сижу в Москве, и для меня такой холодный май – испытание. А в Сочи +28, и можно тренироваться на улице.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ШАРАПОВОЙ

- Объединиться с Машей Шараповой, которая тоже начинала в Сочи? Что ж, хорошая идея. Но будет ли ей это интересно – открывать академию в России? Весь ее бизнес сейчас в Америке. Она редко сюда приезжает. Но я как-нибудь попробую с ней это обсудить. Академия в Сочи очень нужна начинающим теннисистам. Помощи сейчас мало. А уезжать за границу не все могут себе позволить.

О ФИГУРНОМ КАТАНИИ

- Мне нравится этот вид спорта. Всегда болела за Аделину Сотникову, за Татьяну Волосожар с Максимом Траньковым. Мне нравится Евгения Медведева. Давно за ней слежу. Она всегда красиво все преподносит. А сейчас получаю огромное удовольствие от катания Анны Щербакова. Прекрасная девочка. А Елизавета Туктамышева! Просто зажигалка. Даже не знаешь, кого выбрать. Все девушки замечательные.

ОБ УХОДЕ ТРУСОВОЙ ОТ ТУТБЕРИДЗЕ К ПЛЮЩЕНКО

- Академия Этери Тутберидзе – конвейер по производству звезд. Но я понимаю решение Александры Трусовой попробовать себя в другом месте. В таких ситуациях всегда будут обиженные. Однако надо уважать спортсмена, его позицию. Журналисты, конечно, устроили «Санта-Барбару». Для меня же это рабочий момент. Подобные истории – часть профессионального спорта. То, что у Евгения Плющенко не так много тренерского опыта? Так ведь академия – это не только он. Там много специалистов. И вообще, Трусова – такой талант, что еще надо постараться его испортить. Верю, что у Саши все получится.

Елена Веснина и Екатерина Макарова после победы в олимпийском Рио-де-Жанейро.

О ПЛАНАХ ТРЕНИРОВАТЬ

- Да, я думаю об этом. С совсем маленькими детьми вряд ли смогла бы работать, но с юниорами и при переходе во взрослый теннис – вполне. Я помню себя в этом возрасте, знаю, каких ошибок важно избежать. И чувствую в себе силы передать этот опыт следующим поколениям.

О КИНОПРЕДПОЧТЕНИЯХ В САМОИЗОЛЯЦИИ

- Когда играла, сериалы не смотрела. Предпочитала просто фильмы. А сейчас, когда появилось время, посмотрела «Триггер», «Почему женщины убивают». Легко снято, и актеры потрясающие. Про Майкла Джордана – отличное кино. Осталась одна серия. Как раз сегодня с мужем досмотрим.

О ФЕДЕРЕРЕ

- Роджер Федерер – такой же феномен в теннисе, как Джордан в баскетболе. Когда он уйдет? Когда поймет, что не способен бороться за победу на турнире Большого шлема. Но пока такого нет. Несмотря на возраст, он продолжает выходить в полуфиналы, в финалы. Это невероятный спортсмен. Чем дольше он будет играть, тем лучше для всего нашего спорта.