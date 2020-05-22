Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 мая 2020 21:21ТеннисГригорьевская Юлия

Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия…

Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе.

Напомним, четыре года назад Веснина завоевала олимпийское золото в паре с Екатериной Макаровой. В 2018-м россиянка сделала паузу в выступлениях в связи с рождением дочери Лизы. С тех пор на профессиональный корт Веснина не выходила. С темы ее возможного возвращения и началась беседа знаменитой теннисистки с Командной.

О МЫСЛЯХ ВЕРНУТЬСЯ
- В феврале я говорила, что подумываю возобновить выступления. Но не успели ко мне прийти подобные мысли, как началась пандемия. Считаю, это был знак свыше. Вселенная дала мне понять, что не надо ничего менять. И что я должна продолжать заниматься домом и семьей.

О РУБЛЕВЕ, ХАЧАНОВЕ, МЕДВЕДЕВЕ
- У вас были эфиры с ними, и вы удивились, насколько это образованные, интересные ребята? Для меня это давно не новость. Я их помню мальчишками. С Рублевым тренировались, когда его, 14-летнего, пригласили на спарринги во время Кубка Кремля. Мой партнер не пришел, и я подозвала Андрея. Он обалдел от того, что я знаю его по имени. Бил по мячу так же сильно, как и сейчас. Его потенциал был очевиден уже тогда.

А Даня Медведев как-то попросил меня в твиттере разместить пост о конкурсе самых талантливых теннисистов, чтобы… за него больше народу проголосовало. Потом благодарил, что помогла выиграть ему главный приз. А увиделись мы только спустя 5-6 лет на каком-то турнире Большого шлема.

Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша

веснина1

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
- Любой успешный теннисист – в том числе и бизнесмен. Ты должен себя продавать – болельщикам, спонсорам, прессе. За тобой же стоит целая команда. Поэтому твой имидж вне корта не менее важен, чем результаты. Надо обеспечить и себя, и тех, кто на тебя работает. Хорошо, что новые звезды мужского тенниса настолько популярны. За Медведева, Хачанова, Рублева болеет все больше и больше людей. Это должно помочь развитию их карьеры.

О СТАНОВЛЕНИИ В СОЧИ
- Да, чаще наши теннисистки выбирают для тренировок другие страны. Но, скажем, Испания мне точно не подошла бы. Это не мой стиль. Приглашали в академию в Америке, в Турцию… Но мои родители посчитали, что на тот момент ребенок должен находиться дома. У меня была школа, только в 11-м классе я перешла на домашнее обучение, а до этого занималась наравне со всеми. А вот большинство моих подруг-теннисисток уже с 3-го класса почти полностью концентрировались на спорте.

Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
- Ставить все на спорт неправильно. Иначе мы получаем кучу поломанных судеб. Поэтому я благодарна родителям, что они уделяли внимание моему образованию. Да и мне самой было интересно совмещать нормальную учебу с тренировками. Спустя годы это упростило переход от теннисной жизни к обычной. И я стараюсь продолжать развиваться.

О СОБСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
- Была идея открыть теннисную академию в Сочи. Я даже была на приеме у Владимира Путина и просила выделить участок. Его выделили, но потом пошли бюрократические моменты, надо было стучаться в двери кабинетов чиновников… В общем, академии по-прежнему нет. Хотя в таком городе она должна быть! Я сейчас сижу в Москве, и для меня такой холодный май – испытание. А в Сочи +28, и можно тренироваться на улице.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ШАРАПОВОЙ
- Объединиться с Машей Шараповой, которая тоже начинала в Сочи? Что ж, хорошая идея. Но будет ли ей это интересно – открывать академию в России? Весь ее бизнес сейчас в Америке. Она редко сюда приезжает. Но я как-нибудь попробую с ней это обсудить. Академия в Сочи очень нужна начинающим теннисистам. Помощи сейчас мало. А уезжать за границу не все могут себе позволить.

веснинашарапова

Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше

О ФИГУРНОМ КАТАНИИ
- Мне нравится этот вид спорта. Всегда болела за Аделину Сотникову, за Татьяну Волосожар с Максимом Траньковым. Мне нравится Евгения Медведева. Давно за ней слежу. Она всегда красиво все преподносит. А сейчас получаю огромное удовольствие от катания Анны Щербакова. Прекрасная девочка. А Елизавета Туктамышева! Просто зажигалка. Даже не знаешь, кого выбрать. Все девушки замечательные.

ОБ УХОДЕ ТРУСОВОЙ ОТ ТУТБЕРИДЗЕ К ПЛЮЩЕНКО
- Академия Этери Тутберидзе – конвейер по производству звезд. Но я понимаю решение Александры Трусовой попробовать себя в другом месте. В таких ситуациях всегда будут обиженные. Однако надо уважать спортсмена, его позицию. Журналисты, конечно, устроили «Санта-Барбару». Для меня же это рабочий момент. Подобные истории – часть профессионального спорта. То, что у Евгения Плющенко не так много тренерского опыта? Так ведь академия – это не только он. Там много специалистов. И вообще, Трусова – такой талант, что еще надо постараться его испортить. Верю, что у Саши все получится.

макаровавеснинаЕлена Веснина и Екатерина Макарова после победы в олимпийском Рио-де-Жанейро.

О ПЛАНАХ ТРЕНИРОВАТЬ
- Да, я думаю об этом. С совсем маленькими детьми вряд ли смогла бы работать, но с юниорами и при переходе во взрослый теннис – вполне. Я помню себя в этом возрасте, знаю, каких ошибок важно избежать. И чувствую в себе силы передать этот опыт следующим поколениям.

О КИНОПРЕДПОЧТЕНИЯХ В САМОИЗОЛЯЦИИ
- Когда играла, сериалы не смотрела. Предпочитала просто фильмы. А сейчас, когда появилось время, посмотрела «Триггер», «Почему женщины убивают». Легко снято, и актеры потрясающие. Про Майкла Джордана – отличное кино. Осталась одна серия. Как раз сегодня с мужем досмотрим.

О ФЕДЕРЕРЕ
- Роджер Федерер – такой же феномен в теннисе, как Джордан в баскетболе. Когда он уйдет? Когда поймет, что не способен бороться за победу на турнире Большого шлема. Но пока такого нет. Несмотря на возраст, он продолжает выходить в полуфиналы, в финалы. Это невероятный спортсмен. Чем дольше он будет играть, тем лучше для всего нашего спорта.

Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Ушел из жизни Эшли Купер. Он восемь раз выигрывал турниры Большого шлема Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса Хачанов подозревает, что переболел коронавирусом
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
«Глупо штрафовать футболиста за поцелуй жены, подхватившей коронавирус в парикмахерской» Вечером 21 июня директор РФС по развитию Максим Митрофанов внес ясность в большинство вопросов касательно возобновления чемпионата России-2019/20. Вот основные выводы из его выступления. 22.05.2020 09:39 Футбол Сергеев Иван
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег
Эксперты НХЛ опять сели в лужу: что не так с командами-династиями Официальный сайт НХЛ продолжает заполнять затянувшуюся до неприличия паузу скандальными историческими рейтингами. 22.05.2020 18:20 Хоккей Славин Виталий
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:21 Теннис Григорьевская Юлия
Новости
22:45 Футбол Суд отклонил апелляции «Лиона», «Аьмена» и «Тулузы» о досрочном завершении чемпионата Франции
22:28 Футбол «Рубин» договорился с футболистами о продлении контрактов до фактического завершения сезона
22:16 Футбол Полузащитник «Челси» Канте может пропустить остаток сезона из-за опасений заразиться коронавирусом
21:52 Футбол «Шахтер» разгромил «Белшину»
21:44 Формула-1 Министр финансов Франции: «Рено» может исчезнуть
21:19 Хоккей Никита Задоров: Капризов станет суперзвездой НХЛ, но я не уверен, что «Миннесота» – это его команда
20:52 Футбол Игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили на машине приехали из Тбилиси в Казань
20:35 ММА Миочич ответил Кормье: Хватить ныть
20:17 Футбол Чемпионат Мексики завершен досрочно из-за пандемии коронавируса
19:59 Футбол «Валенсия» собирается арендовать у «Челси» вратаря Кепу
19:50 Футбол «Славия» и «Городея» сыграли вничью
19:31 Хоккей Московское «Динамо» обменяло Марковина и Петунина в «Северсталь» на Луховского
19:09 Футбол В ФК «Тамбов» не нашли коронавируса
18:59 Биатлон Владимир Драчев: Минспорта утвердит новых тренеров сборной России в ближайшее время
18:44 Фигурное катание Туктамышева включит четвертной прыжок в свою новую программу
18:26 Баскетбол Бывший тренер «Чикаго» и «Юты» Слоун скончался на 79-м году жизни
17:59 Теннис Наоми Осака побила рекорд Серены Уильямс по годовому заработку среди спортсменок
17:38 Футбол Леонид Слуцкий: Футболисты не могут считать, как надо доигрывать, а как не надо. Они не вирусологи
17:26 Футбол Слуцкий запретил футболистам «Рубина» говорить слово «брат»
17:17 Футбол Умер бывший тренер миланского «Интера» Симони
More than half of enterprises called their situation catastrophic
Губернатор требует наказания: Олег Кожемяко обратился к мэру Владивостока
Удмуртию пустят по этапам
«Сидите дома и помрите». Почему пенсионеры Нижнего Тагила нарушают режим самоизоляции
Режим самоизоляции на Ставрополье продлили до конца мая
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика