Медведев после победы на US Open квалифицировался на итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP.

Как сообщает «Метарейтинг Белоруссия», вторая ракетка мира обеспечила себе участие в чемпионате после победы над Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open. Серб ранее также квалифицировался на итоговый турнир года.

Отметим, что в число претендентов входят грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини, россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев, немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль, а также поляк Роберт Хуркач.

Напомним, что победителем итогового чемпионат АТР является Медведев.