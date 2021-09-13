Медведев после победы на US Open квалифицировался на итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP.
Как сообщает «Метарейтинг Белоруссия», вторая ракетка мира обеспечила себе участие в чемпионате после победы над Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open. Серб ранее также квалифицировался на итоговый турнир года.
Отметим, что в число претендентов входят грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини, россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев, немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль, а также поляк Роберт Хуркач.
Напомним, что победителем итогового чемпионат АТР является Медведев.
источник: «Метарейтинг Белоруссия»