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13 сентября 21:33
автор: Александр Поволоцкий

Медведев после победы на US Open квалифицировался на итоговый турнир ATP

Турнир пройдет с 14 по 21 ноября в Турине.

Российский теннисист Даниил Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP.

Как сообщает «Метарейтинг Белоруссия», вторая ракетка мира обеспечила себе участие в чемпионате после победы над Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4) в финале US Open. Серб ранее также квалифицировался на итоговый турнир года.

Отметим, что в число претендентов входят грек Стефанос Циципас, итальянец Маттео Берреттини, россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев, немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль, а также поляк Роберт Хуркач.

Напомним, что победителем итогового чемпионат АТР является Медведев.

источник: «Метарейтинг Белоруссия»
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