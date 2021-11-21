Бах провел видеозвонок с Шуай после ее временного исчезновения

Президент МОК Томас Бах пообщался по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

Напомним, что 35-летняя теннисистка которая исчезла на несколько недель после того, как в своей соцсети заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли.

Как сообщает пресс-служба МОК, Шуай поблагодарила Баха за беспокойство о ее самочувствии и заявила, что находится в безопасности. Теннисистка отметила, что сейчас находится и попросила, чтобы люди уважали и не вторгались в ее частную жизнь.

Добавим, что WTA и ATP потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

17-го числа государственный канад CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее пропажу, а также информацию о сексуальном насилии, однако глава WTA Стив Саймон усомнился в подлинности данного сообщения.

В минувшую пятницу журналист CGTN выложил свежие фотографии Пэн Шуай из китайских соцсетей в качестве доказательств. Однако уже в субботу пресс-секретарь президента США Джен Псаки потребовала более убедительных доказательств того, что теннисистка Пэн Шуай вышла на связь.