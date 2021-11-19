Опубликованы первые фото Пэн Шуай после исчезновения

Китайская теннисистка Пэн Шуай в социальных сетях впервые опубликовала фотографии после того, как была объявлена пропавшей.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021

Данные фотографии привел журналист китайского государственного канала CGTN Шэнь Шивэй.

Напомним, в начале ноября 35-летняя теннисистка обвинила в Weibo (китайская социальная сеть) в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

WTA, ATP, а также лично первая ракетка мира Новак Джокович потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

17-го числа тот же CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее пропажу, а также информацию о сексуальном насилии, однако глава WTA Стив Саймон усомнился в подлинности данного сообщения.