Опубликованы первые фото Пэн Шуай после исчезновения

Китайская теннисистка Пэн Шуай в социальных сетях впервые опубликовала фотографии после того, как была объявлена пропавшей.
Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) November 19, 2021
Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu
Данные фотографии привел журналист китайского государственного канала CGTN Шэнь Шивэй.
Напомним, в начале ноября 35-летняя теннисистка обвинила в Weibo (китайская социальная сеть) в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.
WTA, ATP, а также лично первая ракетка мира Новак Джокович потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.
17-го числа тот же CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее пропажу, а также информацию о сексуальном насилии, однако глава WTA Стив Саймон усомнился в подлинности данного сообщения.