ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Опубликованы первые фото Пэн Шуай после исчезновения

Китайская теннисистка была объявлена пропавшей после того, как обвинила вице-премьера страны в сексуальном насилии.
Опубликованы первые фото Пэн Шуай после исчезновения
19 ноября 2021 20:16
автор: Максим Скороходов
автор фото: Twitter Shen Shiwei

Китайская теннисистка Пэн Шуай в социальных сетях впервые опубликовала фотографии после того, как была объявлена пропавшей.

Данные фотографии привел журналист китайского государственного канала CGTN Шэнь Шивэй.

Напомним, в начале ноября 35-летняя теннисистка обвинила в Weibo (китайская социальная сеть) в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

WTA, ATP, а также лично первая ракетка мира Новак Джокович потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

17-го числа тот же CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее пропажу, а также информацию о сексуальном насилии, однако глава WTA Стив Саймон усомнился в подлинности данного сообщения.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
По итогам короткой программы лидерство этапа Гран-при в Гренобле за Анной ЩербаковойВидео проката короткой программы американской фигуристки Старр Эндрюс на этапе Гран-при в ГреноблеЧетыре очка Капризова обеспечили "Миннесоте" разгром "Далласа"Алина Загитова публично призналась в любвиРоссийская волейболистка сняла откровенное видеоРоссийская волейболистка выложила в сеть горячее видео
Славная премьера в Гренобле. Новая программа вывела Щербакову в лидеры Гран-при Франции
Стартовал пятый этап серии Гран-при. После короткой программы в женском одиночном катании протокол возглавили российские фигуристки: Ксения Синицына – третья, Алена Косторная – вторая, Анна Щербакова – первая.
Иск к «Фонбету» от ФАС, крутой доезд по экспрессу в «Лиге Ставок» и новый тренд в Твиттере. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей из мира беттинга.
Врагами в ЦСКА были все — от Бабаева до Березуцких. О чем рассказал Олич и почему ему совсем не верится
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич пояснил причины расставания с армейским клубом, в котором проработал менее трех месяцев весной 2021-го.
Великий кривой. История гениального Гарринчи, который мог стать Королем футбола вместо Пеле
На его могиле близ Рио-де-Жанейро написано: «Здесь покоится радость всего бразильского народа». Вспоминаем историю футболиста Гарринчи – лучшего в мире дриблера, у которого одна нога была короче другой. Он мог затмить самого Пеле, но угодил в капкан пьянства, свободной любви и кабальных контрактов.
Кроуфорд, конечно, фаворит, но не настолько же! Расклад на супербокс в Вегасе
Утром 21 ноября по московскому времени американец Терренс Кроуфорд проведет пятую защиту титула WBO в полусреднем весе. Оцениваем шансы в его бою против соотечественника Шона Портера по прозвищу Шоутайм.
Хэмилтон снова сократит отставание от Ферстаппена. Расклады и ставки на первый в истории Гран-при Катара
19 - 21 ноября на автодроме «Лосаил» в Дохе пройдет очередной этап «Формулы-1».
Русская звезда погасила «звезды»! Как Капризов впервые в жизни набрал четыре очка в матче НХЛ (видео)
«Миннесота» разгромила на своем льду «Даллас» (7:2) благодаря голу и ассистентскому хет-трику Кирилла Капризова.
Посыпал корт стеклом, доводил дочек до слез, угрожал жене винтовкой. Об отце сестер Уильямс наконец сняли кино
19 ноября на экраны выйдет фильм «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Его роль в картине сыграл Уилл Смит. «Плеймейкер» вспоминает историю человека, который устроил ад дочерям, чтобы «закалить их характер». Покажут ли все грани ада в новом кино – большой вопрос.
«Спартак» потеряет лидера посреди сезона? Новый поворот в деле Промеса, которому грозят три года тюрьмы
Для Квинси Промеса наступают тяжелые времена. Прокуратура Нидерландов официально выдвинула обвинения 29-летнему полузащитнику «Спартака» в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах - за удар ножом своего кузена в 2020 году.
Алёна, тебя вычеркивать или как? Косторная и другие интриги Гран-при Франции
В пятницу 19 ноября начинается пятый, предпоследний этап серии Гран-при. В женском одиночном катании на нем выступят три россиянки: Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика