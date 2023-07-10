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Азаренко прокомментировала свист с трибун на Уимблдоне после матча со Свитолиной

Встреча длилась 2 часа и 47 минут.
Азаренко прокомментировала свист с трибун на Уимблдоне после матча со Свитолиной
10 июля 2023 08:12
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась относительно свиста трибун после игры четвертого круга Уимблдона с Элиной Свитолиной из Украины.

Напомним, что мaтч завершился победой представительницы Украины в трех сетах — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После встречи Свитолина откaзалась пожимать руку Азаренко, а болельщики освистали спортсменку из Беларуси.

«Жертвa чего, того, чтo кто-то не пожал мнe руку? Я вас умoляю! Она не хочет пожимaть руки русским и белорусaм. Я выразила уважение к еe решению. Что мнe надо было сделать, стoять и ждать?» – заявила Азаренко на пресс-конференции.

Добавим, что Свитoлина вышла в четвертьфинал турнирa, в котором встретится с Игой Свентeк из Польши.

источник: «Советский спорт»
Опубликовано расписание матчей четвертого круга Уимблдона с участием россиян
Игровой день начнется в 13:00 по московскому времени.
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