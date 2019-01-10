Хачанов и Рублев узнали соперников по первому кругу Australian Open - Советский спорт
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Теннис10 января 2019 11:08Источник: Australian OpenАвтор: Липкин Антон

Хачанов и Рублев узнали соперников по первому кругу Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в году турнира «Большого шлема».

Жеребьевка мужской сетки первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open состоялась в четверг в Мельбурне.

Первая ракетка России Карен Хачанов, посеянный под десятым номером, сыграет с 60-м номером мирового рейтинга Питером Гойовчиком из Германии. Соперник 15-го сеяного Даниила Медведева определится по итогам квалификации.

84-я ракетка мира Андрей Рублев начнет выступление на турнире матчем с американцем Маккензи Макдональдом, который в рейтинге ATP идет 79-м. А Евгений Донской (№95) достался в первом круге сербу Ласло Дьере (№91).

Добавим, что лидер посева Новак Джокович также будет ждать итогов квалификации, а действующий чемпион Роджер Федерер сыграет с Денисом Истоминым из Казахстана.

Матчи основной сетки Australian Open начнутся 14 января.

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