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Теннис10 января 2019 11:59Источник: Australian OpenАвтор: Липкин Антон

Шарапова начнет Australian Open матчем с квалифаем, Касаткина – с Бачински

В Мельбурне состоялась жеребьевка первого в году турнира «Большого шлема».

Жеребьевка женской сетки первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open состоялась в четверг в Мельбурне.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная под десятым номером, сыграет с Тимеей Бачински из Швейцарии, которая сейчас занимает 192-е место в мировом рейтинге. Еще одна сеяная российская теннисистка – Мария Шарапова (№30) будет ждать итогов квалификации.

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Другие пары первого круга с участием теннисисток из России:

Победитель квалификации – Маргарита Гаспарян (91-я ракетка мира)
Полин Парментье (Франция, 54) – Анастасия Потапова (90)
Кристина Плишкова (Чехия, 101) – Анна Блинкова (96)
Леся Цуренко (Украина, 24) – Екатерина Александрова (72)
Кати Болтер (Великобритания, 99) – Екатерина Макарова (57)
Маркета Вондроушова (Чехия, 67) – Евгения Родина (68)
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 53) – Анастасия Павлюченкова (42)

Отметим также, что в финальный раунд квалификации вышли четыре представительницы России: Ирина Хромачева, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Наталья Вихлянцева.

Добавим, что первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии получила в соперники Кайю Канепи из Эстонии, занимающую 70-е место в рейтинге WTA. А действующая победительница Australian Open Каролин Возняцки, обыгравшая Халеп в прошлогоднем финале, начнет защиту титула с матча с Элисон ван Эйтванк из Бельгии (№51).

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