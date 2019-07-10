Надаль и Федерер поспорят за финал Уимблдона

Сегодня, 10 июля, испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Сэма Куэрри и вышел в полуфинал Уимблдона.
Ранее швейцарец Роджер Федерер выбил с соревнований японца Кея Нисикори.
Таким образом, уроженец Мадрида встретится со спортсменом из Базеля в полуфинале соревнований. Их встреча пройдет 12 июля и стартует в 13.00 мск.
Добавим, что решающий матч состоится 14 июля, а призовой фонд турнира составляет 38 млн фунтов.
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