Победительница Итогового турнира WTA получит рекордные призовые - Советский спорт
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24 июля 2019 15:10Теннис

Победительница Итогового турнира WTA получит рекордные призовые

Победительница Итогового турнира WTA получит самые большие призовые в истории профессионального тенниса.

Как сообщает пресс-служба WTA, призовой фонд турнира в китайском Шэньчжэне составит 14 миллионов долларов, что вдвое превышает предыдущий призовой фонд турнира - 7 миллионов долларов.

Отмечается, что если победительница не проиграет ни одного матча Итогового турнира, то, заработает 4,75 миллиона долларов. В случае проигрыша в одном из матчей в группе – сумма призовых составит 4,42 миллиона, после двух поражений - 4,115 миллиона.

Добавим, что Итоговый турнир WTA 2019 года пройдет с 27 октября по 3 ноября.

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